Кабмин уволил члена набсовета "Укрзализныци", который только недавно был назначен

В начале июня были назначены четыре новых члена правления «Укрзализныци» - Франтишек Буреш, Марчин Селеевский, Сергей Кушнир и Иван Юрик.

Кабинет министров Украины уволил члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Ивана Юрика, который был недавно назначен на эту должность.

Читайте также"Укрзализныця" досрочно погасила полмиллиарда кредита "Ощадбанка"

Соответствующее постановление от 12 июня опубликовано на правительственном портале.

«Прекратить досрочно полномочия представителя государства, который назначен в наблюдательный совет акционерного общества "Украинская железная дорога", Юрика Ивана Ивановича», - говорится в постановлении.

Как сообщал УНИАН, в начале июня были назначены четыре новых члена правления «Укрзализныци» - Франтишек Буреш, Марчин Селеевский, Сергей Кушнир и Иван Юрик.

Сообщалось, что Иван Юрик имеет опыт работы в «Укрзализныце» на должности члена наблюдательного совета компании, участвуя в работе комитетов по стратегии, финансов и аудита. В 2017-2018 годах Юрик работал на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest, в 2014-2016 годах - руководил службой министра Министерства финансов Украины, в 2010-2014 годах - возглавлял представительство в Украине инвестиционной компании Blackstone.