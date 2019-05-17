Киев парализовали километровые пробки

20:02, 17 мая 2019
Общество
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В Киеве вечером зафиксировано около 30 ДТП  / скриншот

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

В районе пересечения улиц Полярной и Богатырской произошло сразу четыре ДТП. Еще одно ДТП – на выезде из Киева в сторону Вышгорода на участке, где строят развязку.

ДТП на выезде из Киева в сторону Вышгорода  / УНИАН
ДТП на выезде из Киева в сторону Вышгорода  / УНИАН

Из-за этого на Оболони движение практически парализовано.

Движение транспорта  на Оболони практически парализовано / скриншот

Проблемная ситуация на артериях в центре - стоит в пробках бульвар Леси Украинки, улицы Мечникова, Шота Руставели, Эспланадная, Бассейная, Крещатик.

Крещатик стоит бездвижения / скриншот

Также тянучки на Саксаганского, Короленковской, в Протасовом Яру, на улице Белорусской в районе станции метро "Лукьяновская", в районе "Шулявской" заблокирован проспект Победы и Вадима Гетьмана.

Реконструкция Шулявского моста привела / скриншот

Также тянучки на проспекте Бандеры, на Северном мосту в сторону Троещины, на Мосту Метро и Набережном шоссе.

На правом берегу заторы образовались возле подъезда к Южному мосту.

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Теги: #пробки#Киевпогода в Киеве