В жару все грузовики обязаны остановиться на спецплощадках, обустроенных в каждом районе области.

С 1 июня на Тернопольщине вводится контроль за передвижением тяжеловесного транспорта в жаркие дни.

Как сообщили УНИАН в Службе автомобильных дорог в Тернопольской области, с начала лета с целью сохранения проезжей части автомобильных дорог области от разрушения большегрузными транспортными средствами в период жаркой погоды при температуре воздуха более 28°C на дорогах государственного значения области вводится временное ограничение движения автотранспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более чем 7 т с 10 до 22 часов включительно.

В областной САД подчеркнули, что в жару все грузовики обязаны остановиться на специальных площадках, оборудованных в каждом районе Тернопольской области.

Дорожники объясняют, что ограничение водится в связи с тем, что при температуре воздуха свыше 28 градусов дорожное покрытие нагревается до критических температурных показателей, в результате чего теряет несущую способность. Двигаясь по такой дороге тяжеловесный транспорт оставляет на нем глубокие колеи, через которые образуются трещины, а впоследствии и выбоины.