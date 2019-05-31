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С 1 июня на Тернопольщине вводится контроль за передвижением тяжеловесного транспорта в жаркие дни

12:31, 31 мая 2019
Транспорт
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Ограничение движения вводится для фур общим весом свыше 24 тонны / фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в Службе автомобильных дорог в Тернопольской области, с начала лета с целью сохранения проезжей части автомобильных дорог области от разрушения большегрузными транспортными средствами в период жаркой погоды при температуре воздуха более 28°C на дорогах государственного значения области вводится временное ограничение движения автотранспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более чем 7 т с 10 до 22 часов включительно.

В областной САД подчеркнули, что в жару все грузовики обязаны остановиться на специальных площадках, оборудованных в каждом районе Тернопольской области.

Дорожники объясняют, что ограничение водится в связи с тем, что при температуре воздуха свыше 28 градусов дорожное покрытие нагревается до критических температурных показателей, в результате чего теряет несущую способность. Двигаясь по такой дороге тяжеловесный транспорт оставляет на нем глубокие колеи, через которые образуются трещины, а впоследствии и выбоины.

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Теги: #транспорт#Тернопольщина