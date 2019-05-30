С июня в общественных зданиях можно строить подземные многоуровневые паркинги

Принятые изменения в ГСН позволят увеличить количество паркомест, которые могут проектироваться в составе общественных учреждений, и сэкономить пространство на организацию таких парковок.

C 1 июня в общественных зданиях разрешается строить подземные многоуровневые паркинги.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующая норма содержится в изменениях государственной строительной нормы (ГСН) «Общественные здания и сооружения. Основные положения».

По его словам, встроенные, пристроенные или встроенно-пристроенные подземные автостоянки могут проектироваться до 5 этажей, тогда как автоматизированные подземные паркинги могут иметь до 9 этажей.

"Недостаток паркомест в больших городах, у крупных общественных заведений - всегда проблема. И создание удобных подземных паркингов, особенно многоуровневых, под такими заведениями могло бы стать решением вопроса. До этого проектирование многоуровневых подземных автостоянок не было нормировано в строительных нормах. Сейчас мы это предусмотрели", - написал замминистра.

Он отметил, что, согласно новым ГСН, допускается проектировать встроенные, пристроенные или встроенно-пристроенные подземные автостоянки до общественных зданий с условной высотой до 50 метров включительно согласно рекомендациям по обеспечению противопожарной защиты подземных автостоянок до 5 этажей включительно. А автоматизированные подземные автостоянки - до 9 этажей включительно. При этом подземные автостоянки должны быть обеспечены лифтами или подъемниками.

Кроме того, въезды и выезды из подземных и подземно-надземных гаражей должны быть удалены от окон жилых домов и помещений общественного назначения с постоянным пребыванием людей, а также участков школ, интернатов, оздоровительных и дошкольных учреждений в соответствии с требованиями ГСН «Планирование и застройка территорий».

По словам Парцхаладзе, принятые изменения позволят увеличить количество паркомест, которые могут проектироваться в составе общественных учреждений; сэкономить пространство на организацию таких парковок; повысить комфорт посетителей, которые пользуются индивидуальным транспортом.

Он отметил, что новая ГСН разработана предприятием «Украинский научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства» взамен ГСН 2009 года.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.