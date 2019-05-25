В Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов

Мост длиной почти 212 метров построен из бетона и стекла.

Мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичного городского головы.

По словам мэра, активное строительство моста длилось 5 месяцев. Над возведением моста работали около тысячи строителей и специалистов, которые изготавливали необходимые материалы.

После завершения реконструкции Аллеи художников, которую собираются представить через неделю, в историческом центре столицы появится новый крупный туристический маршрут - от Пейзажной аллеи и до Киево-Печерской Лавры. Его ключевой частью будет новый мост.

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Так, мост имеет ломаную форму, изгибы. Это нестандартное решение. Длина мостового перехода – почти 212 метров, построен из бетона и стекла. Покрытие – из гусасфальта.

Вес металлоконструкций составляет 460 тонн.

"Почти все материалы, которые использовали для строительства, изготовлены в Украине. Стекло, которым обустроили 70 квадратных метров пола смотровых площадок - тоже украинское. Оно прочное, я лично испытывал. В Германии же закупили деформационные швы и ванты моста", - пояснил Кличко.

На прочность стекло мэр Киева испытал вместе с братом, легендой мирового бокса, экс чемпионом мира Владимиром Кличко. Они оба несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав, что стеклянный пол выдерживает нагрузки.

Мэр заверил, что 1 квадратный метр такой стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.

Также осуществили реконструкцию парка "Крещатый", что возле Арки Дружбы народов: обустроили новые тротуары, скамейки, урны для мусора, частично заменили фонари.

Стоимость строительства самого моста - 275 млн грн. Строительство фонтана, освещение территории, ее благоустройство, прокладка инженерных сетей, проектирование объектов и другие работы - около 90 млн грн. Укрепление склонов - почти 55 млн грн.

Общая стоимость нескольких объектов - моста, фонтана, подпорных стен и других расходов - составляет около 400 млн гривень.