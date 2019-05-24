Отголоски дизельного скандала: Bosch заплатит 90 миллионов евро штрафа

Производитель комплектующих поставил различным автоконцернам миллионы датчиков с недозволенным софтом.

В дизельном скандале вслед за автоконцернами Volkswagen, Audi и Porsche крупный штраф заплатит и поставщик автокомплектующих Bosch.

Читайте такжеBloomberg спрогнозировал, когда электрокары превзойдут по продажам бензиновые авто (инфографика)

Прокуратура Штутгарта в четверг, 23 мая, сообщила о решении наложить на Bosch штраф в размере 90 млн евро за "халатное нарушение обязанностей по надзору", передает “Немецкая волна”.

Bosch отказался оспаривать вынесенное решение и выплатит штраф федеральной земле Баден-Вюртемберг в течение шести недель. Прокуратура Штутгарта в связи с этим объявила о прекращении дела в отношении Bosch. По данным следствия, эта компания с 2008 года поставила различным автопроизводителям около 17 млн датчиков дозировки и управления, в программном обеспечении которых "содержались частично недозволенные стратегии".

Автоконцерны установили эти датчики на автомобили, получили у властей соответствующие разрешения и вывели свою продукцию на рынок. В результате проверок, однако, выяснилось, что двигатели этих автомобилей выбрасывают в атмосферу гораздо больше окиси азота, чем заявляли автопроизводители.