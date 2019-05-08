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Porsche оштрафовали на полмиллиарда евро из-за "дизельгейта"

16:12, 08 мая 2019
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

Марка Porsche поставила точку в скандале, связанном с "дизельгейтом", после того, как прокуратура Штутгарта закрыла дело в отношении немецкого автопроизводителя и допущенных им нарушений.

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Компанию обязали выплатить штраф в €535 миллионов (почти $600 миллионов), из которых €4 миллиона — наказание за халатное выполнение рабочих обязательств маркой Porsche и оставшиеся €531 миллион – компенсация незаконно полученной экономической выгоды, пишет motor1.

Поскольку в Porsche не планируют обжаловать решение, дело в отношении марки прекращено. Результаты расследования показали, что "нарушения надзорных обязанностей произошли в отделе разработки, что на несколько уровней ниже исполнительного совета Porsche, в ходе испытаний транспортных средств на предмет соответствия уровня выхлопных газов нормативным требованиям".

Ещё осенью 2018 года Porsche полностью отказался от дизельных двигателей в своих новых автомобилях, объяснив это негативным влиянием "дизельгейта" на имидж бренда. Также марка отозвала более 60 000 кроссоверов для обновления незаконного программного обеспечения, влиявшего на уровень вредных выбросов.

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Теги: #дизельгейт#Porsche