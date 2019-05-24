На День Киева столичное метро изменит режим работы

25 и 26 мая возможно ограничение (не закрытие) на вход станции «Контрактовая площадь», а 26 мая возможно ограничение (не закрытие) на вход станции «Выставочный центр».

В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Киева 25 и 26 мая возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Киевский метрополитен».

Читайте такжеUber запустит первое в мире подводное такси (видео)

Так, 25 и 26 мая возможно ограничение (не закрытие) на вход станции «Контрактовая площадь» после проведения праздничных концертов на Контрактовой площади. Кроме того, 26 мая возможно ограничение (не закрытие) на вход станции «Выставочный центр» после проведения концерта на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины».

Также 26 мая, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Львов» (Львов), возможны некоторые изменения в работе столичной подземки.

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

В КГГА напомнили, что 25 и 26 мая киевлян и гостей города ждет большая праздничная программа, которой предусмотрено 26 мероприятий различной тематики. Центральным событием празднования Дня Киева станет большой концерт на Контрактовой площади легендарной группы Space Дидье Маруани в сопровождении симфонического оркестра.

Во время празднования Дня Киева и Дня столицы 25 и 26 мая предусмотрено временное ограничение движения транспорта на некоторых улицах.