Инаугурация закончилась: движение на всех улицах Киева восстановлено

Сегодня в Раде состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины.

Движение на всех улицах столицы, которое ограничивали в связи с мероприятиями по инаугурации президента Украины, по состоянию на 14:00 восстановлено.

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Об этом в Facebook сообщила патрульная полиция Украины. Движение восстанавливали постепенно. Так, в 10:12 было открыто движение по проспекту Бажана, Южному мосту и Надднепрянскому шоссе.

В 12:47 было возобновлено движение по Днепровскому узвозу и улице Парковой.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 мая, в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

В связи с мерами по инаугурации полиция временно ограничивала движение на нескольких улицах столицы.