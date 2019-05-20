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Инаугурация закончилась: движение на всех улицах Киева восстановлено

15:16, 20 мая 2019
Транспорт
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Киевская полиция сняла все ограничения на движение в Киеве после окончания инаугурации / Иллюстрация facebook.com/MVS.LVIV

Движение на всех улицах столицы, которое ограничивали в связи с мероприятиями по инаугурации президента Украины, по состоянию на 14:00 восстановлено.

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Об этом в Facebook сообщила патрульная полиция Украины. Движение восстанавливали постепенно. Так, в 10:12 было открыто движение по проспекту Бажана, Южному мосту и Надднепрянскому шоссе.

В 12:47 было возобновлено движение по Днепровскому узвозу и улице Парковой.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 мая, в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

В связи с мерами по инаугурации полиция временно ограничивала движение на нескольких улицах столицы.

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Теги: #Киев#инаугурация#Владимир Зеленскийпогода в Киеве