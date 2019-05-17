В Киеве завтра ограничат вход на три станции метро из-за футбола

Футбольный матч начнется в субботу в 17:00 на стадионе НСК "Олимпийский".

В Киеве завтра возможно ограничение входа на станции метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого» в связи с проведением футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Мариуполь» (Мариуполь) в рамках украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен» в микроблоге Twitter.

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"После игры возможно ограничение (не закрытие) на вход станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого», - говорится в сообщении.

В метрополитене приносят извинения за временные неудобства.

Футбольный матч начнется в субботу в 17:00 на стадионе НСК "Олимпийский".