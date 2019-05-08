"Борисполь" откроет многоуровневый паркинг уже в мае

Сейчас в аэропорту действует 12 парковок с около 3000 паркомест.

Международный аэропорт "Борисполь" 23 мая сдаст в эксплуатацию первую очередь паркинга.

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Об этом сообщил коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко на своей странице в Facebook.

"Приезжая в аэропорт на автомобиле, всегда возникает вопрос: где припарковаться, где оставить машину? В данный момент в аэропорту действует 12 парковок, это около 3000 паркомест, однако, их недостаточно в сезон пиковой нагрузки. 23 мая мы открываем первую очередь многоуровневого паркинга для пассажиров и продолжаем развитие аэропорта!", - написал он.

Как сообщал УНИАН, аэропорт "Борисполь" по итогам 2018 года увеличил пассажиропоток на 19,5% – до 12,6 миллиона человек.

Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".