Эксперт спрогнозировал, что будет с ценами на АЗС после "нефтяных" ограничений России

По словам эксперта, если бы Россия ввела полный запрет, то дизельное топливо подорожало бы в Украине примерно на 1-1,5 грн/л, а сжиженный газ - на 2 грн/л.

Новый режим выдачи разрешений на экспорт российского сжиженного газа и дизельного топлива, который начнет действовать с 1 июня этого года, не приведет к прекращению поставок топлива в Украину.

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Об этом на своей странице в Facebook написал директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

«Появился текст документа. По дизтопливу и сжижгазу будет новый режим выдачи разрешений на экспорт. Такой режим есть и сегодня. О запрете поставок речь не идёт, а кому дадут разрешения – посмотрим», - написал эксперт.

При этом он отметил, что если бы Россия ввела полный запрет, то дизельное топливо подорожало бы в Украине примерно на 1-1,5 грн/л, а сжиженный газ - на 2 грн/л.

«По дизелю замещение произойдёт за счёт белорусов, морских поставок и увеличения переработки на «Укртатнафте». В среднем рост цен на 1-1,5 грн/л. Сжиженный газ. Замещение за счёт моря, Казахстана и западной границы. В среднем рост на 2 грн за литр по сравнению с нынешним уровнем», - считает эксперт.

При этом он отметил, что для переключения на новые источники поставок требуется месяц, в течение которого наблюдалась бы ценовая турбулентность с непрогнозируемым изменением цены.

Как сообщал УНИАН, Россия ограничила экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов.

Как заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, товары, такие как продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть, и нефтепродукты, с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений.

По его словам, такие действия правительства РФ вызваны тем, что ранее Украина расширила список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров.

10 апреля 2019 года Кабмин расширил перечень товаров происхождением из РФ, запрещенных к ввозу в Украину.

Под запрет попали формалин, карбамидо-формальдегидный концентрат, карбамидо-формальдегидные смолы, пружины для тележек грузовых вагонов (цилиндрические винтовые внешние, цилиндрические, винтовые внутренние), аппаратура для коммутации или защиты электрических цепей (реле), которые используются в устройствах железнодорожной автоматики хозяйства сигнализации и связи, проводники электрические на напряжение более 1000 В.

Также санкции расширены на банки для консервирования (стерилизационные банки), бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла, другие стеклянные емкости.