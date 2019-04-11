"Транзитный" проигрыш в ВТО: возможен ли реванш

Украина проиграла очередной спор с Россией в рамках Всемирной торговой организации. ВТО обнародовала свой вердикт по делу с сухим официальным названием – DS512 «Россия – Меры, касающиеся транзитных перевозок», которое инициировал Киев. Претензии нашей страны отклонены.

Суть спора заключалась в следующем: 1 июля 2016 года Российская Федерация запретила транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки украинской сельскохозяйственной продукции и товаров, облагаемых более чем нулевой таможенной пошлиной согласно Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза, предназначенных для получателей из Казахстана и Кыргызстана. Впоследствии аналогичные ограничения были введены Москвой в отношении наших товаров, предназначенных для Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Процедуру, которая в исключительном порядке разрешает транзит этих товаров, пока ни разу не удалось реализовать. Фактически Украина была лишена торгового сообщения со странами Средней Азии через украинско-российскую и белорусско-российскую границу.

14 сентября 2016 года Украина обратилась в РФ по поводу консультаций в связи со сложившейся ситуацией. Получив отказ, официальный Киев 9 февраля 2017 года подал иск в ВТО с просьбой о создании третейской группы для рассмотрения дела. И вот – проанализировав все обстоятельства, эта третейская группа установила, что действия России удовлетворяют все требования по применению ограничений в виду безопасности, следовательно, Москва не нарушила обязательств, принятых при вступлении в ВТО.

По сути, Всемирная торговая организация согласилась с утверждениями Кремля о том, что ограничительные меры «относятся к числу тех, которые необходимы для защиты своих основных интересов в области безопасности». Хотя и постановила, что «применение нормы не может зависеть лишь от воли одной стороны: чрезвычайная ситуация должна быть связана с интересами обороны или поддержания порядка, сроки применения мер должны соответствовать продолжительности чрезвычайной ситуации, а понятие «существенные интересы национальной безопасности» относится лишь к защите населения и территории от внешней угрозы либо к поддержанию законности и порядка. Важнейшим принципом для применяющей стороны является добросовестность, понимаемая как направленность мер на защиту интересов безопасности, а не на избегание обязательств в сфере торговли».

Само дело является беспрецедентным, оно впервые рассматривалось ВТО в рамках статьи 21 ГАТТ, которая допускает введение защитных мер в случае угрозы национальной безопасности. Ни разу ни одно государство, в отличие от Украины, не решалось подать жалобу относительно правомерности использования этой статьи. Сейчас же ВТО согласилась с позицией России – дескать, политическая ситуация в Украине в 2014-2015 годах создавала существенные угрозы для национальной безопасности РФ. Как результат – ограничение транзита не признали нарушением.

Поражение Украины не первое – ВТО уже удовлетворила жалобу РФ на введение нашей страной защитных пошлин на российскую аммиачную селитру, отклонила жалобу на блокирование Россией импорта железнодорожного подвижного состава и железнодорожного оборудования (дела DS499 «Российская Федерация – Меры, влияющие на ввоз железнодорожного оборудования и его частей» от 21 октября 2015 года и DS532 «Российская Федерация – Меры, касающиеся ввоза и транзита некоторых украинских товаров» от 13 октября 2017 года).

Министерство экономического развития и торговли заявило, что сейчас изучает решение арбитров Всемирной торговой организации и планирует подать апелляцию по «транзитному» спору. При этом ведомство опровергает проигрыш по еще двум делам в ВТО, «поскольку эта информация преждевременная и не соответствует действительности».

«Для ВТО естественным является двухэтапное рассмотрение споров: группой экспертов и апелляционным органом. Обращение в апелляционный орган является устоявшейся практикой. Два наши дела сейчас рассматривает апелляционный орган: Украина против РФ об ограничении на импорт вагонов и стрелочных переводов, а также РФ против Украины относительно антидемпинговых пошлин по нитрату аммония. Результат рассмотрения пока неизвестен», - говорится в сообщении МЭРТ.

Эксперты считают, что говорить о поражении Украины действительно рано, апелляция имеет место быть. Но все происходящее – результат низкой компетенции украинских представителей в ВТО и некачественного договора о вступлении нашей страны в Организацию.

Длинный путь решения проблемы

Партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Алена Омельченко считает, что решение ВТО по «транзитному» делу исключительное – оно может открыть путь для активного применения странами торговых ограничений по соображениям безопасности. Экспертам еще предстоит проанализировать, как это решение отразится на других спорах.

«Теперь, чтобы ссылаться в торговых спорах на интересы национальной безопасности, государствам потребуется доказать объективную «чрезвычайность ситуации» и «добросовестность» при введении мер. А именно – направленность мер на защиту населения и территории от внешней угрозы либо на поддержание законности и порядка. В ближайшей перспективе расширение подобной практики может негативно сказаться на деятельности ВТО, усилив тенденцию к отходу государств от общих торговых площадок в пользу развития региональных объединений», - отметила юрист.

Она также полагает, что Украина имеет все шансы опротестовать в постоянном Апелляционном органе Всемирной торговой организации решение арбитров ВТО: «Третейская группа рассмотрела требования Украины и дала им оценку. Это имеет особое значение в свете того, что постоянный Апелляционный орган ВТО ограничен лишь вопросами права, рассмотренными в отчете третейской группы, и юридическим толкованием, данным третейской группой. Фактически, без анализа, проведенного группой, Украина лишилась бы возможности оспорить решение по существу».

Председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин также не исключает, что апелляция со стороны Украины возможна, но главное сейчас – нужно сосредоточиться на новых экспортных направлениях.

«Решение ВТО может быть пересмотрено апелляционным органом Организации, если Украина туда обратится. Но в данном случае ВТО не признала нарушением транзитные ограничения для Украины через территорию России. Группа экспертов Организации стала на сторону РФ и указала, что она может аргументировать применение ограничений транзитного движения статьей 21 ГАТТ от 1994 года. Эта статья допускает ограничения транзита из соображений безопасности, группа экспертов ВТО посчитала данное исключение применимым к РФ и Украине, поскольку между этими странами существует чрезвычайная ситуация в международных отношениях. Потери украинской стороны от данного решения ВТО с учетом перспективы роста транзитных поставок можно оценить на сумму от 500 миллионов до 1 млрд долларов. Но потери, кстати, небольшие, для понимания – это по объему валюты всего 2-3 торговых дня на нашем межбанке. И еще важный фактор – Украина стала первой страной в мире, которая подала жалобу по 21 статье ГАТТ. Нам даже рекомендовали воздержаться от такого дебюта, поскольку практики решений по данной статье не было в принципе. Конечно, этот вердикт ослабляет наш экспорт, но и остро ставит перед страной вопрос необходимости поиска и организации новых маршрутов для экспорта», - резюмировал Данилишин.

Он отметил, что Украины стала членом ВТО десять лет назад – и все это время отношениям с Организацией уделяется очень мало внимания. «Украины стала членом ВТО, когда я был министром экономики. За десять лет мы недостаточно внимания уделяли защите интересов страны в Организации. Фактически, что было заложено изначально, то и осталось», - подчеркнул эксперт.

Более критически настроен директор Фонда Блейзера в Украине Олег Устенко. Он рассказал, что есть еще один очень важный иск, которым мы оспариваем тарифы на товары более 150 позиций. Есть риск и его проиграть.

«То есть, мы вступили в ВТО, заключили договоренности, потом поняли, что что-то сделали неправильно, что мы как-то не так защищаем свои интересы, и теперь подаем иски. Эти претензии, даже по меркам хорошо стоящих на ногах и отстаивающих свои интересы стран в подобного рода институциях, кажутся комическим кейсом. Как правило, отстаивают одну-две позиции и это уже очень много. Но список в более 150 позиций кажется совершенно странным и ненормальным. Думаю, нас ждет фиаско по этому делу. Суть в том, что мы выставляем себя неквалифицированным посмешищем. В рамках ВТО, членом которой мы являемся, подаем иски, не понимая даже, что делать дальше. Конечно, все можно исправить, но только потребуется очень много времени. Процесс принятия решения в ВТО достаточно продолжительный. Украину должны представлять в таких спорах грамотные специалисты и юристы, а у нас проигрышей больше, чем достаточно. Не знаю, как работает «внутренняя кухня», но пока мы смотримся смешно. Серьезное европейское государство так бы не повело себя», - подытожил Устенко.

Пока решается вопрос апелляции по поводу «транзитного» решения ВТО, Украина подала еще один иск в отношении действий России. В рамках заседания Комитета по вопросам упрощения процедур торговли Всемирной торговой организации, которое состоялось 12-13 февраля в Женеве, наша делегация заявила о необходимости рассмотрения запрета РФ ввоза на ее территорию отдельных товаров, перемещаемых транзитом через территорию Украины из третьих стран, которые также являются членами Организации. Хочется верить, что опыт уже поданных исков поможет властям справиться со следующим «торговым» делом.

Нана Черная