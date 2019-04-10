УЗ завершает модернизацию шестого поезда для Kyiv Boryspil Express
Акционерная компания "Укрзализныця" завершает модернизацию шестого поезда для Kyiv Boryspil Express, курсирующего между вокзалом "Киев-Пассажирский" и аэропортом "Борисполь", и планирует до конца года получить новый поезд украинского производства, который будет курсировать на этом же маршруте.
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Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в сети Facebook.
"Еще один Kyiv Boryspil Express в Международный аэропорт "Борисполь"! Шестая PESА для экспресса фактически готова. Максимальную модернизацию автобусов польского производства "Укрзализныця" проводит в собственных депо", - написал он.
При этом Кравцов отметил, что компании довольно часто упрекают "Укрзализныцю" в том, что она не покупает новые поезда.
"Здесь главное - вопрос финансирования. Эффективность и необходимость проекта скоростного сообщения с аэропортом мы доказали в первые месяцы его реализации. И менять подвижной состав мы будем шаг за шагом. На очереди - новый поезд украинского производства, который компания получит до конца года. Курсировать он будет как раз по маршруту Kyiv Boryspil Express", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2018 года "Укрзализныця" запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом "Киев-Пассажирский" и международным аэропортом "Борисполь". Купить билеты на экспресс можно в железнодорожных кассах и киосках самообслуживания. Железнодорожное сообщение между столицей и аэропортом будет функционировать в режиме 24/7.
Маршрут поезда проходит от вокзала "Киев-Пассажирский" через станцию "Дарница" до терминала D аэропорта "Борисполь". Изначально планировалось, что поезд будет останавливаться и на станции "Выдубичи". Расчетное время в пути - 35 минут.