УЗ завершает модернизацию шестого поезда для Kyiv Boryspil Express

Также, "Укрзализныця" планирует до конца года получить новый поезд украинского производства, который будет курсировать на этом же маршруте.

Акционерная компания "Укрзализныця" завершает модернизацию шестого поезда для Kyiv Boryspil Express, курсирующего между вокзалом "Киев-Пассажирский" и аэропортом "Борисполь", и планирует до конца года получить новый поезд украинского производства, который будет курсировать на этом же маршруте.

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Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в сети Facebook.

"Еще один Kyiv Boryspil Express в Международный аэропорт "Борисполь"! Шестая PESА для экспресса фактически готова. Максимальную модернизацию автобусов польского производства "Укрзализныця" проводит в собственных депо", - написал он.

При этом Кравцов отметил, что компании довольно часто упрекают "Укрзализныцю" в том, что она не покупает новые поезда.

"Здесь главное - вопрос финансирования. Эффективность и необходимость проекта скоростного сообщения с аэропортом мы доказали в первые месяцы его реализации. И менять подвижной состав мы будем шаг за шагом. На очереди - новый поезд украинского производства, который компания получит до конца года. Курсировать он будет как раз по маршруту Kyiv Boryspil Express", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2018 года "Укрзализныця" запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом "Киев-Пассажирский" и международным аэропортом "Борисполь". Купить билеты на экспресс можно в железнодорожных кассах и киосках самообслуживания. Железнодорожное сообщение между столицей и аэропортом будет функционировать в режиме 24/7.

Маршрут поезда проходит от вокзала "Киев-Пассажирский" через станцию "Дарница" до терминала D аэропорта "Борисполь". Изначально планировалось, что поезд будет останавливаться и на станции "Выдубичи". Расчетное время в пути - 35 минут.