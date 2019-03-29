"Укрзализныця" придумала как фильтровать поставщиков масел по устаревшим ГОСТам

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" объявил восемь процедур закупок масел и смазочных материалов.

"Укрзализныця" закупила масла почти 1,2 млрд грн. Единственными поставщиками являются компании "Азмол" и "Агринол". Посредниками в реализации продукции выступают компании "Мироил" и группа компаний с орбиты "Трейд Коммодити".

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" объявил восемь процедур закупок масел и смазочных материалов, общей ожидаемой стоимостью 534 миллиона грн. Об этом со ссылкой на "Zалізниця без корупції" пишут "Подробности".

Железнодорожное предприятие намерено закупить моторные, гидравлические и индустриальные масла и смазочные материалы. Конечный срок подачи предложений 9 апреля, а аукционы пройдут в середине мая.

Как отмечает издание, в тендерной документации ЦОП определил требования, которым соответствуют лишь некоторые компании. В частности, для участия в закупке участник должен пройти процедуру допуска к применению, которую "Укрзализныця" внедрила в конце 2017 года.

"Согласно стандарту СТП-Н 04-009: 2017 "Масла и смазки для тягового подвижного состава, машин и механизмов АО "Укрзализныця". Порядок допуска к применению" (Приложение № 11 к тендерной документации), введенного в действие приказом АО "Укрзализныця" от 13.12.2017 № 765, масла и смазочные материалы должны пройти процедуру допуска к применению".

Между тем, согласно законодательству отраслевые стандарты применяются исключительно на добровольных началах, а заказчик не может требовать от участников документы, не предусмотренные законодательством.

Кроме того, в приказе АО "Укрзализныця" №765 отмечается, что осуществление процедуры "допуска к эксплуатации" на подвижном составе масел проводится по ГОСТ 15.001. Однако ГОСТ 15.001 утратил силу с 1 января 2019 года. Таким образом "Укрзализныця" ссылается на недействительный документ при внедрении процедуры "допуска к применению" масел.

Также процедурой предусмотрено отсылки на межгосударственные стандарты - ГОСТы, которые Украина отменила еще в 2015 году.