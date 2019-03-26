В Украине нужно ремонтировать рельсы, ведь скорость перевозок резко снижается - СМИ

Ухудшение состояния железнодорожных путей замедляет движение поездов.

Украинская железная дорога остро нуждается в ремонте и замене рельсов.

Об этом сообщают СМИ.

Так, по словам правозащитника и координатора проекта "Поездка" Александра Бондаренко, состояние железнодорожных путей значительно ухудшилось. Это приводит к падению скоростей на железной дороге.

"Состояние дорог ухудшилось невероятно. Если в 2015 году ограничение скорости до 40 километров в час было на 300 километрах пути, то сегодня это уже более чем 2,5 тысячи километров. И такой показатель как средняя скорость грузового вагона еще недавно превышал 50 километров в час. Сейчас это 20 километров, максимум – 25 ", – отметил Бондаренко.

По словам журналистов, такие цифры – недостаточны для промышленно развитого государства в 21-м веке. К примеру, в Восточной Европе соответствующие показатели как минимум в три раза выше.

Кроме того, председатель Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко сообщил, что в мире наблюдается тенденция к увеличению скоростей на железной дороге.

"Когда мир борется за повышение эффективности, повышение скорости, в Украине скорость и пассажирского, и грузового передвижение поездом только снижается", – констатирует эксперт.

По мнению руководителя проекта "Железная дорога без коррупции" Владимира Доценко, к низкой скорости движения приводит то, что около 30% рельсов требуют немедленного обновления или ремонта.