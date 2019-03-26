Uber купит ближневосточного конкурента за $3,1 миллиарда

Uber приобретет все подразделения Careem, занимающиеся перевозками, доставкой и платежами, по всему региону Ближнего Востока, от Марокко до Пакистана.

Сервис такси Uber Technologies Inc договорился приобрести аналогичный ближневосточный сервис Careem, базирующийся в Дубае, за 3,1 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на совместный пресс-релиз компаний.

"Uber и Careem достигли соглашения о том, что Uber приобретет Careem за 3,1 миллиарда долларов, включая 1,7 миллиарда долларов в конвертируемых облигациях и 1,4 миллиарда долларов наличными. Приобретение Careem должно быть одобрено регулирующими органами", - говорится в заявлении обеих компаний.

Отмечается, что бумаги будут конвертированы в акции Uber по цене 55 долларов за штуку, что представляет собой 13%-ную премию к стоимости акций компании, по оценке в рамках последнего раунда финансирования более года назад. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2020 года.

"Uber приобретет все подразделения Careem, занимающиеся мобильностью, доставкой и платежами, по всему региону Ближнего Востока, от Марокко до Пакистана, с крупными рынками, включая Египет, Иорданию, Пакистан, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)", - подчеркивает издание.

Uber намерен сохранить бренд Careem по итогам сделки. Соучредитель и генеральный директор Careem Мудассир Шейха (Mudassir Sheikha) сохранится за собой руководство бизнесом.

Careem - ближневосточный аналог Uber. Штаб-квартира компании расположена в ОАЭ. Компания привлекла менее 800 миллионов долларов от инвесторов, а по состоянию на октябрь 2018 года оценивался в 2 миллиарда долларов. Его спонсорами являются немецкий автопроизводитель Daimler AG, китайская компания Didi Chuxing, японская интернет-компания Rakuten Inc и саудовский инвестор Kingdom Holding Company.