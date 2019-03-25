На украинских дорогах с сегодняшнего дня начали работать еще 25 радаров скорости TruCAM (карта)
С 25 марта для измерения скорости движения патрульные полицейские будут использовать еще 25 приборов TruCAM.
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Об этом сообщается на сайте патрульной полиции.
«Общее количество приборов, которые будут использоваться с понедельника – 75», - говорится в сообщении.
В частности, новые приборы будут использоваться в следующих областях: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая.
В полиции подчеркнули, что с начала использования TruCAM, несмотря на максимально открытый подход к измерению, уже составлено более 83 тысяч постановлений о превышении разрешенной скорости движения.
Подробнее с новыми участками использования приборов можно ознакомиться на сайте патрульной полиции по ссылке, они обозначены на карте красным цветом.