На украинских дорогах с сегодняшнего дня начали работать еще 25 радаров скорости TruCAM (карта)

Всего на дорогах страны работают уже 75 таких приборов измерения скорости движения.

С 25 марта для измерения скорости движения патрульные полицейские будут использовать еще 25 приборов TruCAM.

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Об этом сообщается на сайте патрульной полиции.

«Общее количество приборов, которые будут использоваться с понедельника – 75», - говорится в сообщении.

В частности, новые приборы будут использоваться в следующих областях: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая.

В полиции подчеркнули, что с начала использования TruCAM, несмотря на максимально открытый подход к измерению, уже составлено более 83 тысяч постановлений о превышении разрешенной скорости движения.

Подробнее с новыми участками использования приборов можно ознакомиться на сайте патрульной полиции по ссылке, они обозначены на карте красным цветом.