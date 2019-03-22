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С понедельника на украинских дорогах станет больше радаров TruCam (карта)

13:48, 22 марта 2019
Транспорт
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Благодаря радарам уже зафиксировано 83 тысячи случаев превышения скорости на дорогах / фото УНИАН

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Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Патрульной полиции 22 марта.

"С 25 марта для измерения скорости движения патрульные будут использовать еще 25 приборов TruCAM. Общее количество приборов, которые будут использоваться с понедельника – 75", – отмечают патрульные.

фото patrol.police.gov.ua

Новые участки использования приборов (обозначены на карте красным цветом) появятся в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

фото patrol.police.gov.ua
фото patrol.police.gov.ua
фото patrol.police.gov.ua

В то же время патрульные жалуются, что несмотря на максимально открытый подход к измерению, по состоянию на 22 марта (от начала использования) уже составлено более 83 тысячи постановлений о превышении разрешенной скорости движения.

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Теги: #радары#безопасность на дорогах#безопасность дорожного движения