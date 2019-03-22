С понедельника на украинских дорогах станет больше радаров TruCam (карта)

С 25 марта для измерения скорости движения патрульные будут использовать еще 25 приборов TruCAM.

Патрульная полиция предупреждает, что с 25 марта увеличит количество радаров TruCAM для измерения скорости движения на дорогах Украины.

Читайте такжеВ полиции опровергли слухи о новых радарах TruCam

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Патрульной полиции 22 марта.

"С 25 марта для измерения скорости движения патрульные будут использовать еще 25 приборов TruCAM. Общее количество приборов, которые будут использоваться с понедельника – 75", – отмечают патрульные.

Новые участки использования приборов (обозначены на карте красным цветом) появятся в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

В то же время патрульные жалуются, что несмотря на максимально открытый подход к измерению, по состоянию на 22 марта (от начала использования) уже составлено более 83 тысячи постановлений о превышении разрешенной скорости движения.