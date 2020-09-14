В ответ на запросы, поступающие от СМИ о дальнейших шагах по управлению активами Украинского Медиа Холдинга, группа 1+1 media, в состав которой входит ООО «1+1 Интернет» – победитель конкурса АРМА, сообщает следующее.

Несмотря на давление, которое оказывалось на протяжении всего конкурса, АРМА приняла решение в интересах государства и активов УМХ, поскольку программа развития активов, предложенная ООО «1+1 Интернет», предусматривает наибольшие поступления в государственный бюджет и самые эффективные меры для развития активов УМХ.

Сейчас группа 1+1 media ожидает следующих шагов, предшествующих подписанию договора между ООО «1+1 Интернет» и АРМА об управлении активами УМХ, а именно – проведении оценки активов УМХ и их финансового состояния с привлечением независимых экспертов и получения согласования Антимонопольного комитета Украины на заключение такого договора.

Мы в дальнейшем будем информировать о ходе процесса и заверяем, что после подписания договора управление активами УМХ будет осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства, в соответствии с положениями договора на управление активами и предложенной программы.

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Автор: УНИАН