Регулятор подчеркнул, что стоит на страже свободы слова в Украине.

Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк сообщила, что провела разговор с премьер-министром Денисом Шмигалем о поддержке украинских вещателей и провайдеров программной услуги, которые в условиях военного времени, под обстрелами и во время разрушения сетей, делают все возможное, чтобы вещание украинских телеканалов и радиостанций продолжалось во всех населенных пунктах государства.

В правительство направлено письмо, в котором Национальный совет просит о поддержке обеспечения локального и общенационального вещания, рассказала Герасимьюк во время заседания регулятора 29 марта.

Герасимьюк еще раз попросила медиа не вестись на разнообразные фейки, что, мол, регулятор препятствует чьей-то работе.

"Распространенную определенными лицами информацию о том, что кто-то хочет кого-то закрыть, выставить на улицу, прошу воспринимать как нелепый фейк", - подчеркнула она.

По ее словам, Нацсовет стоит на страже свободы слова и права СМИ вещать в эфирах всех без исключения патриотических вещателей.

По убеждению Герасимьюк, сегодня среди СМИ нет оппозиции или власти – сейчас есть единый фронт! Сейчас вещают все телевизионные и радиоканалы. Вещают все, кто работает на интересы государства.

В Нацсовете отметили, что в условиях военной агрессии сведения местных компаний как никогда ранее необходимы для предоставления жизненно важной информации для населения.

Национальный совет так же пытается способствовать и деятельности крупных вещателей, которые сегодня объединились в единый марафон. Все они обеспечивают информирование и в стране, и за рубежом за свой счет. Ищут возможности удержать на работе весь свой штат.

Национальный совет поддерживает компании, которые имеют проблемы с продолжением вещания, в том, как они должны работать в дальнейшем.

"Мы хорошо понимаем и финансовые трудности, которые возникают, и невозможность работать из-за объективных обстоятельств, из-за того, что люди вынуждены спасать свои семьи. Многие люди вынуждены мигрировать и страной, и за границу. Все мы в одной лодке!"- заявила Герасимьюк.

Напомним, войска РФ 24 февраля рано утром ворвались в Украину.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Херсон, Чернигов и Мариуполь. В Украине было введено военное положение. Позже военное положение в Украине продлили.

В нашей стране после начала войны стартовал новостной телемарафон.

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