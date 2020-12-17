Власти Техаса и девяти других штатов США обвинили Google в монопольном сговоре с Facebook.

Власти десяти американских штатов подали в суд на Google, обвинив его в незаконном сотрудничестве с Facebook с целью вытеснения конкурентов с рынка интернет-рекламы.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Согласно исковому заявлению, Google заключила с Facebook, угрожавшей доминированию поискового сервиса на рынке онлайн-рекламы, соглашение, которое ограничило конкуренцию со стороны соцсети. В обмен на это Google обещала социальной сети особое отношение на рекламных аукционах, в ходе которых Google определяет, какое рекламное объявление показывать тому или иному пользователю, пишет издание.

О подаче иска сообщил генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон.

В заявлении на сайте генерального прокурора Техаса говорится, что Google «нагло пользуется своей монопольной властью и зашла настолько далеко, что склонила руководство Facebook к договорной схеме, которая подрывает основы конкуренции».

«Google — это монополия на триллион долларов, которая нагло злоупотребляет своей властью и доходит до того, что вынуждает руководство Facebook согласиться на договорную схему, которая подрывает основу конкурентного процесса», — заявил Пакстон.

В числе истцов указаны Техас, Айдахо, Арканзас, Кентукки, Индиана, Миссисипи, Миссури, Северная и Южная Дакота, Юта.

В Google опровергли участие в неконкурентных практиках, заявив, что компания работает на рынке с высоким уровнем конкуренции. Представитель компании назвал необоснованными обвинения, выдвинутые генеральным прокурором Техаса.

«Мы инвестировали в передовые рекламные технологические сервисы, которые помогают бизнесу и выгодны потребителям. Мы будем решительно защищаться от его необоснованных обвинений в суде», — заявили в Google.

Критика со стороны Сената США

21 октября 2020 года Министерство юстиции США подало иск против владельца Google, компании Alphabet, обвинив ее в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов.

29 октября 2020 года глав Facebook, Google и Twitter раскритиковали в Сенате США.

13 ноября 2020 года группа из 165 компаний и отраслевых органов призвала антимонопольные органы ЕС занять более жесткую позицию в отношении Google, обвинив техногиганта в нечестной конкуренции.

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Автор: УНИАН