Владельцы iPhone 12 уточняют, что в основном потеря связи происходит, когда они перемещаются на машине.

С конца октября на форумах Apple начали появляться сообщения о том, что новые смартфоны серии iPhone 12 теряют подключение к мобильным сетям 4G и 5G.

Об этом сообщает Gsmarena.

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На данную проблему пожаловалось уже несколько сотен владельцев iPhone 12.

Как пишет издание, проблема зафиксирована у всех четырёх моделей этой серии. Чаще всего данная проблема происходит с пользователями операторов Verizon и AT&T. Тем не менее, клиенты T-Mobile тоже сталкиваются с потерей подключения к мобильной сети.

Специально для этой проблемы была создана отдельная ветка на ресурсе Reddit. В ней владельцы iPhone 12 уточняют, что в основном потеря связи происходит, когда они перемещаются на машине. На данный момент предлагается следующий обходной путь временного решения данной проблемы – включить и снова выключить режим полета.

Один из комментаторов сообщил, что ему удалось связаться с одним из руководителей Apple отдела по связям с общественностью, и он подтвердил, что компания знает об этой проблеме и в настоящее время занимается расследованием ситуации.

Цена новинки в Украине и других странах

В октябре 2020 года аналитики портала Picodi сравнили цены на iPhone 12 Pro со средней зарплатой в нескольких десятках стран мира. Тогда максимальный результат был у Индии (54,4 дня). Украины в списке не было вообще.

11 ноября 2020 года специалисты Picodi опубликовали результаты очередного анализа сравнения уровня доходов жителей разных стран, чтобы выяснить, сколько дней нужно работать на iPhone 12 Pro. Согласно этому исследованию среднестатистическому украинцу, чтобы купить iPhone 12 Pro, который стоит 39 999 грн, нужно было работать 87 дней.

26 ноября 2020 года в СМИ была опубликована информация о себестоимости новинки.

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Автор: УНИАН