Большую роль в производстве смартфона сыграли поставщики из Южной Кореи.

Себестоимость компонентов iPhone 12 Pro составляет чуть больше 400 долларов.

Об этом сообщает издание Nikkei.

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Как пишет издание, специалисты изучили все компоненты флагманского смартфона Apple и выяснили, что реальная стоимость iPhone 12 Pro без дополнительных наценок составляет 406 долларов.

Большую роль в производстве смартфона сыграли поставщики из Южной Кореи — на стоимость компонентов азиатских партнеров приходится 26,8 % от общей доли. Журналисты заметили, что эта доля выше, чем в iPhone 11.

Самым дорогим компонентом нового iPhone является OLED-дисплей, экраны поставляют южнокорейские компании Samsung Display и LG Display. По сравнению с iPhone 11, который был оснащен IPS-экраном, доля южнокорейских деталей выросла на 9,1 процентных пункта, доля американских, наоборот, снизилась на 3,9 пункта. Отмечается, что поставщики из Южной Кореи, в частности Samsung, доминируют на рынке OLED-дисплеев.

Журналисты также оценили вклад японских IT-компаний в создание смартфонов Apple. Уточняется, что Sony является ключевым поставщиком для CMOS-датчиков, которые используются в iPhone. Стоимость компонентов составляет от 5,40 до 7,40 доллара за штуку.

В заключение авторы заявили, что Apple до сих пор продолжает собирать большую часть смартфонов на заводах в Китае. В сообщении говорится, что компании нужно найти другие производственные площадки, чтобы уменьшить зависимость от поставщиков в одной стране.

Оцененный журналистами в 406 долларов iPhone 12 Pro доступен для покупки минимум за 999 долларов.

Цена новинки в Украине и других странах

В октябре 2020 года аналитики портала Picodi сравнили цены на iPhone 12 Pro со средней зарплатой в нескольких десятках стран мира. Тогда максимальный результат был у Индии (54,4 дня). Украины в списке не было вообще.

11 ноября 2020 года специалисты Picodi опубликовали результаты очередного анализа сравнения уровня доходов жителей разных стран, чтобы выяснить, сколько дней нужно работать на iPhone 12 Pro. Согласно этому исследованию среднестатистическому украинцу, чтобы купить iPhone 12 Pro, который стоит 39 999 грн, нужно было работать 87 дней.

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Автор: УНИАН