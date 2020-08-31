Интернет появился на центральных станциях столичного метрополитена.

Мобильные операторы «большой тройки» запустили 4G еще на семи станциях столичной подземки и в тоннелях между ними.

Об этом говорится в сообщении оператора "Vodafone Украина".

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Сообщается, что интернет появился на центральных станциях "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Олимпийская", а также на станциях "Кловская" и "Печерская".

Планы

По состоянию на 31 августа из 46 подземных станций Киевского метрополитена 4G работает на 22 станциях.

Расширение 4G сети в метро происходит поэтапно. Операторы планируют запустить скоростной интернет на остальных станциях до конца 2020 года.

Сейчас "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell для работы 4G в метро используют частоты в двух диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц. Отмечается, что это позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета. Запуск 4G происходит на оборудовании китайской Huawei.

Что такое 4G

Как сообщает Wikipedia, 4G (англ. 4th Generation) - это стандарт четвертого поколения мобильной радиосвязи. 4G отличается скоростью передачи данных, которая превышает показатели 3G в 200-500 раз, сети четвертого поколения не используют канал для передачи голоса, а работают только с цифровыми данными, телефония переходит в формат VoIP, ожидается, что в будущем это может привести к отмиранию классического коммутирования каналов связи в пользу чистой интернет-телефонии.

Хронология появления 4G в столичной подземке

17 августа мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и "lifecell" запустили 4G еще на шести станциях столичного метрополитена.

12 марта 2020 года Киевсовет принял решение для запуска 4G на всех станциях метро. Депутаты установили плату за доступ телеком-операторов и других субъектов деятельности к элементам инфраструктуры объектов строительства, транспорта, энергетики, кабельной канализации электросвязи, домовой распределительной сети коммунальной собственности Киева.

5 марта 2020 года операторы "Киевстар", Vodafone Украина и Lifecell запустили 4G-связь на станции киевского метро «Академгородок».

21 февраля 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) приняла решение предоставить трем крупнейшим мобильным операторам Украины «Киевстар», Vodafone и lifecell разрешение на досрочное внедрение технологии четвертого поколения мобильной связи 4G в диапазоне низких частот, что позволило существенно улучшить покрытие территории нашей страны скоростной связью.

В июле 2019 года операторы в рамках тендера выбрали компанию Huawei в качестве поставщика решения для строительства общей 4G сети в столичном метрополитене. Техническое решение от Huawei позволяет использовать одну базовую станцию сразу всем трем операторам.

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Автор: Елена Коваленко