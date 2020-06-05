В Китае показали смартфон, который может измерять температуру (видео)

Смартфон Honor Play4 Pro сравнили с профессиональным тепловизором Fluke Ti25 в реальных условиях.

Одной из главных особенностей анонсированного на этой неделе флагманского смартфона Honor Play4 Pro, стала функция измерения температуры с помощью специального ИК-датчика.

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Инфракрасный датчик, расположенный в области основной камеры, может очень точно определять температуру измеряемого объекта. По крайне мере, производитель заявляет, что Honor Play4 Pro может определить температуру в диапазоне от -20 до 100 °C с погрешностью 0,1 °C, пишет ixbt.com.

Китайские источники решили проверить это заявление, сравнив в работе Honor Play4 Pro и профессиональный тепловизор Fluke Ti25. В ходе теста было подтверждено, что температура при помощи Honor Play4 Pro измеряется в расстояния около 2 см, а фактическая скорость получения результатов составляет около 1 секунды.

Тест показал, что результаты замеров температуры, сделанные на Honor Play4 Pro и профессиональный тепловизор Fluke Ti25 отличаются не более чем на 0,5 °C. В итоге авторы эксперименты подтвердили, что Honor Play4 Pro можно считать довольно неплохим устройством для оперативного определения температуры тела, воды и различных поверхностей.

Напомним, смартфон Honor Play4 Pro получил однокристальную систему Kirin 990, 6,57-дюймовый экран разрешением 1080 х 2400 пикселей, 40-мегапиксельную камеру, аккумулятор ёмкостью 4200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт и модуль NFC.

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