В Apple предложили дуть на iPhone или Apple Watch, чтобы принять входящий звонок или открыть сообщение.

Компания Apple разработала технологию, позволяющую управлять смартфоном при помощи дыхания.

Об этом сообщает PhoneArena.

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В Apple предложили дуть на iPhone или Apple Watch, чтобы принять входящий звонок или открыть сообщение.

В описании патента говорится, что Apple предусматривает возможность управления функциями устройств, когда обе руки заняты.

Патент был зарегистрирован в USPTO 30 марта 2020 года, однако его опубликовали только сейчас. Авторы полагают, что появление описанной функции в новых устройствах в ближайшее время маловероятно.

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Автор: Елена Коваленко