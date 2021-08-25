Apple предусматривает новую возможность управления функциями устройств / Иллюстрация REUTERS
Компания Apple разработала технологию, позволяющую управлять смартфоном при помощи дыхания.
Об этом сообщает PhoneArena.
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В Apple предложили дуть на iPhone или Apple Watch, чтобы принять входящий звонок или открыть сообщение.
В описании патента говорится, что Apple предусматривает возможность управления функциями устройств, когда обе руки заняты.
Патент был зарегистрирован в USPTO 30 марта 2020 года, однако его опубликовали только сейчас. Авторы полагают, что появление описанной функции в новых устройствах в ближайшее время маловероятно.