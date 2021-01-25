Для активации действия потребуется совершать сильные постукивания по задней панели мобильного устройства.

В Android 12 будет доступна активация различных приложений путем двойного постукивания по задней панели смартфона.

Об этом сообщает Gsmarena.

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Для активации действия потребуется совершать сильные постукивания по задней панели мобильного устройства.

Двойной тап по задней панели можно гибко настроить в параметрах системы. Например, с его помощью можно быстро сделать скриншот изображения, вызвать Google Assistant, открыть планировщик напоминаний, управлять воспроизведением мультимедийного контента и т.д.

В целом, функция может оказаться полезной для многих пользователей. Однако остаётся открытым вопрос, будет ли она общедоступной для всех пользователей Android 12 или станет эксклюзивом только для владельцев устройств серии Pixel.

Что этому предшествовало

В предварительной версии для разработчиков операционной системы Android 11 был доступен жест двойного постукивания задней панели смартфона. Таким образом можно было запускать определённые приложения или действия. Но в финальной версии мобильной ОС этот жест так и не был реализован.

От использования этой функции в финальной версии Android 11 пришлось отказаться из-за того, что она иногда ложно распознавала некоторые движения в качестве двойного постукивания.

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Автор: УНИАН