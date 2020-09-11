IT в Украине развивается и уверенно движется к гендерному балансу - за 5 лет количество женщин в сфере увеличилось почти в 4 раза.

К завтрашнему "Дню программиста" компания GlobalLogic провела исследование украинской IT-сферы за последние пять лет.

Читайте такжеУкраина готова создать условия для переезда белорусских IT-компаний - вице-премьер

Об этом сообщает портал ITC.ua.

"По данным компании с 2015 по 2020 год количество IT-специалистов в Украине удвоилось и выросло с 90 тысяч до 180 тысяч. При этом с каждым годом улучшается гендерный баланс - сейчас женщин в индустрии на 79% больше, чем в 2015 году. Тогда они составляли всего 14%, сегодня - четверть всех специалистов в IT", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за этот период украинские айтишники стали старше на год и чаще создают семьи. Средний возраст ІТ-специалиста в 2015 году был 27 лет, а в 2020 - уже 28 лет. Они также стали уделять больше внимания личной жизни и активнее вступать в браки. За 5 лет специалистов без отношений стало на 20% меньше, а тех, кто оформил их официально - на 13% больше. В этом году семейные IT-специалисты составили 40,7% от всех, кто работает в данной сфере.

"В отличие от семейного положения, средний опыт в IT на мидл-позициях за 5 лет не изменился. В среднем мидл-разработчик работает в сфере около 3 лет, а тестировщик - 2 года. При этом доля тестировщиков в общем количестве IT-специалистов выросла на 45% за последние 5 лет, а вот доля разработчиков сократилась на 16%. За это время процесс разработки цифровых продуктов и решений стал сложнее, поэтому возникает все больше новых IT-профессий и специальностей", - подчеркивает издание.

В языках программирования настоящим прорывом последних 5 лет стали Python и JavaScript. Они выросли на 89% и 66% соответственно. Для сравнения, в 2010 году JavaScript использовали всего 1,9% опрошенных инженеров в Украине, в 2015 году - чуть больше 10%, а сегодня его активно используют более 18% специалистов. А вот популярный в начале десятых Java значительно просел - за 5 лет его стали использовать на 39% меньше. На нем все еще пишут мобильные приложения для Android и используют в веб-разработке, но появление новых языков постепенно вытесняет бывшего лидера.

IT в Украине развивается, даже несмотря на кризис, и уверенно движется к гендерному балансу. За 5 лет количество женщин увеличилось почти в 4 раза. Женщины все больше выбирают IT, только в 2020 году они составили 36% среди новичков, то есть тех, кто работает в отрасли меньше года.

"Почти 80% специалисток, с которыми сотрудничает компания GlobalLogic, занимают технические позиции, а общее количество специалистов компании в Украине в этом году превысило отметку в 5 тысяч. В первом полугодии 2020 года мы были одной из немногих компаний, которая выросла в количестве инженеров. Но уверены, что второе полугодие будет более оптимистичным для всей индустрии. Диджитал трансформация создает спрос на разработчиков и тестировщиков, новые IT-специальности" - прокомментировал вице-президент по стратегии и технологиям Globallogic в Украине Андрей Яворский.

Для анализа украинской IT-сферы компания GlobalLogic использовала информацию из открытых источников, в частности, данные DOU и внутреннюю статистику.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН