В день старта бета-теста Starlink заявки отправили 700 тысяч человек.

Компания SpaceX заявила о резком увеличении количества участников в программе бета-тестирования спутникового интернета Starlink.

Об этом говорится в отчете, поданном в Федеральную комиссию по связи США (Federal Communications Commission, FCC).

Читайте такжеИнтернет от Илона Маска заработает до конца этого годаС момента запуска в конце октября 2020 года Starlink в трех странах набрал более 10 тысяч бета-тестировщиков.

В день старта бета-теста Starlink заявки отправили 700 тысяч человек.

В SpaceX подчеркнули, что возможности Starlink не теоретические или экспериментальные, а реальные: в 95% случаев задержка была менее 31 миллисекунды. Также в компании отметили, что достигли и даже превзошли целые показатели скорости: 100/20 Мбит/с на каждого пользователя.

Что такое Starlink

Ряд мировых инновационных гигантов (Samsung, Amazon, Boeing и т.д.) рассматривают возможность глобального покрытия планеты спутниковым интернетом. Однако пока наибольшего прогресса достиг именно проект Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

Компания выводит на земную орбиту мини-спутники, которые в итоге должны покрыть интернетом всю территорию планеты. В общем SpaceX планирует в первой фазе вывести на орбиту 12 тысяч таких мини-спутников. Впоследствии их количество хотят увеличить до 42 тысяч.

Начать предоставлять услуги по доступу в интернет SpaceX планировала в 2020 году в США и Канаде, а в 2021-м — в остальном мире. Расходы на проект компания оценивает в 10 миллиардов долларов.

SpaceX: что известно о проекте Илона Маска

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года - тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом.

Первые результаты тестов были обнародованы в августе по итогам закрытого бета-теста, ограниченного северной частью США и южной частью Канады. Тогда скорость скачивания в лучшем случае достигала 60,24 Мбит/с (в худшем - 35,49 Мбит/с), скорость выгрузки - 17,7 Мбит/с (4,58 Мбит/с), а задержка - от 21 мс до 90 мс. После запуска Starlink 12 v1.0 сама SpaceX отчиталась о результатах тестов, заявив о сверхнизких задержках и скорость загрузки свыше 100 Мбит/с.

SpaceX пока не говорила, ни во сколько обойдется покупка пользовательского терминала, ни сколько придется платить за услугу, но отраслевые эксперты говорят о 100 долларах в месяц.

25 ноября 2020 года SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников для развертывания глобальной сети покрытия интернетом Starlink.

В ночь на 8 января американская частная аэрокосмическая компания SpaceX успешно произвела первый запуск в 2021 году.

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Автор: УНИАН