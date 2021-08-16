Apple может представить новое поколение наушников AirPods.

Apple готовит осеннюю презентацию новых гаджетов и по прогнозам экспертов девайсы iPhone 13 будут минимально отличаться от аппаратов серии iPhone 12

Об этом сообщает 9to5mac.

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Как пишет издание, Mark Gurman в рассылке от Bloomberg предсказывает наличие дисплея нового поколения, более быстрого чипа A15 Bionic, усовершенствованной камеры.

От Apple Watch 7 ожидают, что смарт-часы будут больше похожи на iPhone в плане дизайна экрана.

Также Гурман полагает, что Apple может представить новое поколение наушников AirPods. Гарнитура будет визуально похожа на AirPods Pro и получит более короткую ножку наушника.

По прогнозам эксперта, планшеты iPad mini 6 и iPad 9 будут иметь полностью измененный дизайн и экраны с тонкими рамками.

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Автор: Елена Коваленко