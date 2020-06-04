Мировые поставки смартфонов в этом году упадут почти на 12% - исследование

При этом, согласно исследованию, в первой половине года поставки смартфонов сократятся на 18%.

Мировые поставки смартфонов в 2020 году в связи с макроэкономическим влиянием пандемии коронавируса сократятся на 11,9% по сравнению с 2019 годом - до 1,2 млрд единиц.

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Об этом сказано в исследовании международного исследовательского центра International Data Corporation (IDC), опубликованном на его веб-сайте.

Также в центре прогнозируют, что по итогам первой половины 2020 года поставки смартфонов сократятся на 18,2% в годовом выражении.

В IDC подчеркнули, что рост объемов поставок начнется только в первом квартале 2021 года.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию международной аналитической компании Counterpoint Research, поставки смартфонов в мире в первом квартале 2020 года сократились в годовом выражении на 13% - до 295 миллионов единиц с 341 миллиона.

Справка УНИАН. International Data Corporation – международная компания по исследованию рынков, которая также предоставляет услуги консалтинга в сферах IT, телекоммуникаций и современных технологий. Владельцем компании является американская исследовательская компания International Data Group.

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