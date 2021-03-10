Новые устройства быть представлены публике уже в этом месяце.

Компания Apple может провести свою первую презентацию в 2021 году через пару недель. Дату презентации назвали сразу два заслуженных сетевых информатора.

Об этом сообщает ixbt.com.

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О планах по проведению онлайн-презентации 23 марта 2021 года сообщили Джон Проссер (Jon Prosser) и DuanRui, оба хорошо себя зарекомендовавшие по прошлым утечкам, связанными с Apple.

По предварительной информации, в этот день Apple может представить метку-маячок AirTags, релиз которой уже несколько раз откладывали, новую линейку планшетов iPad, в том числе модели серий Pro и Mini, беспроводные наушники AirPods c укороченной «ножкой» или вообще без неё, а также телеприставку Apple TV с игровой направленностью.

Капитализация Apple

Капитализация Apple составляет $2,113 трлн. В четвертом квартале 2020 года доходы компании выросли на 21% и достигли рекордных $111,4 млрд.

23 февраля 2021 года на ежегодном собрании акционеров компании генеральный директор Apple Тим Кук заявил о том, что корпорация Apple купила около 100 компаний за последние шесть лет. Она совершает новое поглощение каждые три-четыре недели.

24 февраля 2021 года глава Apple заявил, что коронавирусный год стал лучшим временем для инноваций.

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Автор: Елена Коваленко