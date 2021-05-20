Пока приложение доступно только для операционной системы Android.

Минцифры представило мобильное приложение «Всеукраинская школа онлайн» (ВШО), которое предназначено для школьников 5-11 классов.

Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на заместителя министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерию Ионан.

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«Сегодня запускаем мобильное приложение. Популярность платформы и отзывы учеников и учителей о высоком качестве уроков во «Всеукраинской школе онлайн» вдохновляют продолжать цифровизацию украинского образования», - цитирует пресс-служба слова Ионан.

Приложение уже доступно для операционной системы Android, которую имеют более 80% пользователей платформы. Вскоре приложение будет доступно для iOS.

Пресс-служба подчеркнула, что мобильные операторы lifecell, «Vodafone Украина» и «Киевстар» обеспечивают пользователям ВШО бесплатный доступ к мобильному интернету.

«При пользовании платформы через веб-версию или приложение интернет-трафик не тарифицируется», - сообщила пресс-служба.

Согласно сообщению, за разработку приложения отвечал общественный союз «Освитория», а само приложение было запущено при поддержке Международного фонда «Відродження».

«Всеукраинская школа онлайн»

11 декабря Минобразования совместно с Украинским институтом развития образования и Министерством цифровой трансформации с целью обеспечения равного доступа к качественному школьному образованию учащихся 5-11 классов запустили платформу для дистанционного и смешанного обучения «Всеукраинская школа онлайн».

Платформа «Всеукраинская школа онлайн» - это современный онлайн-ресурс с уроками и методическими материалами, которые соответствуют государственной программе. Учебный контент платформы содержит уроки по 18 основным предметам.

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Автор: Павел Степанец