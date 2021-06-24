Коррупция против интернетизации: почему Украина "тормозит"

Перед украинскими операторами стоит амбициозная задача – подключить 95% населения страны к высокоскоростному интернету уже до 2024 года. Однако планы правительства разбиваются о сегодняшние реалии – развертывание 4G-сетей тормозит правовая неурегилированность вопроса доступа украинских телеком-компаний к частной и коммунальной инфраструктуре.

Министерство цифровой трансформации поставило перед украинскими операторами телекоммуникаций амбициозную задачу – как можно скорее покрыть всю территорию Украины качественным высокоскоростным интернетом.

Согласно Концепции цифровизации, представленной министром Михаилом Федоровым, уже до 2024 года телеком-компании должны подключить 95 процентов населения страны к фиксированному мобильному интернету. А уже до конца текущего года, согласно планам профильного ведомства, 4G-покрытие будет расширено на 3652 села, качественный wi-fi появится более чем на 11 тысячах объектах социальной инфраструктуры, к которым относятся школы и больницы, и, соответственно, преимущества от доступа к скоростному интернету смогут оценить более 1,2 миллиона украинцев, которые проживают на этих территориях.

"Прозрачно и технологично мы реализовываем проект по покрытию Украины высокоскоростным интернетом… Все объекты социальной инфраструктуры до конца 2022 года (по условиям подключения) не будут платить абонентскую плату, а на их базе заработают бесплатные и открытые точки WiFi!", - пообещал министр цифровой трансформации на своем телеграм-канале в июне.

Подобные инициативы – похвальны и долгожданны, они позволят улучшить качество жизни в селах, будут способствовать созданию новых рабочих мест и экономическому росту. Однако даже в реализации такой, казалось бы, важной и понятной стратегии встречаются подводные камни. Расширение интернет-покрытия в Украине тормозят существующие проблемы в телеком-отрасли. И одна из них - особенно болезненная для украинских операторов – проблема с доступом к инфраструктуре.

"Хотите доступ к инфраструктуре? Отремонтируйте подъезд"

О необходимости скорейшего решения проблемы доступа к инфраструктуре отечественные телеком-компании, профильные ассоциации, львиная доля экспертов рынка и даже некоторые чиновники – говорят годами. Однако воз и ныне там.

Дело в том, что арендодатели могут по своему усмотрению пересматривать арендную плату в сторону увеличения, пренебрегая изначальными договоренностями, запрещать компаниям устанавливать свое оборудование, либо требовать демонтировать то, что было установлено ранее, что влияет на качество и стоимость предоставления телеком-услуг. При этом, проблемы у операторов возникают как с коммерческой недвижимостью, так и с коммунальной инфраструктурой.

Операторы сетуют, что нередко они вынуждены оплачивать завышенную фиксированную сумму за право доступа к одному многоквартирному дому, которая исчисляется десятками тысяч гривень, при этом, обслуживая в этом доме всего несколько абонентов. А значит, работают себе в убыток.

К примеру, как сообщили УНИАН в компании "Киевстар", одним из проблемных жилищных массивов в Киеве является ЖК "София Киевская" на Софиевской Борщаговке. Там застройщик возвел 50 домов и за доступ к каждому из них установил цену в 30 тысяч гривень, что суммарно составляет 1,5 миллиона гривень.

Другой пример недобросовестного поведения арендодателей – отдельные дома в Оболонском и Подольском районах столицы, для которых девелоперы построили свои кабельные канализации, оформили их на отдельные компании и не пускают в них других игроков рынка, тем самым нанося удар по здоровой конкуренции.

Вишенка на торте – когда отдельные объединения совладельцев многоквартирных домов начинают шантажировать операторов, требуя от них определенные дары взамен на возможность доступа к своему оборудованию. Например, ремонт подъезда. При этом же, установленную оплату по условиям договоров никто не отменяет. А если операторы не примут условия ОСМД, их мастеров могут попросту не пустить в дом, а оборудование - отключить. А жильцы потом могут удивляться, почему в их домах часто возникают проблемы с интернетом, а поломки - длительное время не исправляются.

Не меньший произвол позволяют себе распорядители коммунальной собственности. Они так же меняют для операторов арендную плату на свое усмотрение либо отказывают в доступе к инфраструктуре.

"Собственник одного из коммунальных зданий в Киеве недавно потребовал от компании платить за размещение оборудования на крыше здания в десять раз больше, чем это было установлено ранее подписанным договором", - рассказали УНИАН в компании "Киевстар".

В итоге, отечественные операторы остаются один на один с балансодержателями инфраструктуры, которые желают обогатиться за счет, по их мнению, "сверхприбыльных корпораций". А в результате подобного произвола, который идет вразрез с общепринятыми правилами ведения бизнеса, страдают, в первую очередь, абоненты, которые остаются без качественного интернета и связи.

Один из самых вопиющих примеров произошел совсем недавно. Так, в марте 2021 года скандал разгорелся в Полтаве, когда коммунальное предприятие "Полтававодоканал" потребовало от украинских мобильных операторов демонтировать несколько своих базовых станций (три станции оператора "Киевстар" и семь – "Vodafone-Украина"), а все потому, что те не поддержали намерение предприятия повысить плату за размещение их телеком-оборудования на 50 процентов.

"В настоящее время "Киевстар" платит водоканалу ежемесячную плату за услуги размещения базовых станций, которая и так выше средненыроночной платы не только для Полтавы, но и по Украине. Повышение платы на дополнительные 50 процентов не соответствует рыночным реалиям, и потому не было поддержано компанией. К сожалению, многочисленные прямые обращения руководства компании к водоканалу были проигнорированы", - отметили в компании "Киевстар".

Теперь в результате данного конфликта украинские "мобильщики" будут лишены возможности предоставлять свои услуги на территории трех микрорайонов и в пригороде Полтавы. А поиск площадок для нового строительства и подписания соответствующих договоров может растянутся на длительное время. И кто же в итоге остался в выигрыше? Вопрос риторический.

Всего в 2020 году один только оператор "Киевстар" был вынужден демонтировать или перенести 60 базовых станций из-за того, что арендодатели решили изменить изначальные договоренности. А средняя стоимость строительства одной базовой станции составляет около 1 миллиона гривень.

Часть базовых станций попала под удар из-за чиновничьей жадности, часть – из-за радиофобии. Один из объектов пришлось демонтировать в селе Васильковского района в Киевской области, сельский глава которого лично решил, что базовой станции там быть не должно. Видимо, временные решения в виде шапочек из фольги доказали свою неэффективность в борьбе с опасным излучением, распространяющем коронавирус.

Однако какими бы ни были причины переноса или демонтажа, итог один – операторы теряют деньги, а абоненты – связь.

Два закона на выбор

Первую попытку решить возникшую проблему народные депутаты совершили еще в начале 2017 года, приняв закон №1834 "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей". Этот документ должен был создать равные условия для всех участников телеком-рынка и утвердить четкие методики определения платы за предоставленные услуги. Рассмотрения этого закона отрасль добивалась несколько лет, и момент его принятия стал историческим. Но… что-то пошло не по плану.

С момента принятия закона прошло пять лет, однако он так и не заработал. А все потому, что собственники и балансодержатели инфраструктуры оказались изворотливыми.

Параллельно с принятым в 2017 году документом, для доступа к телеком-инфраструктуре действует другой закон – №157 "Об аренде государственного и коммунального имущества", который не учитывает специфику отрасли и позволяет собственникам инфраструктуры менять правила игры на свое усмотрение. Что они успешно и делают, поскольку могут выбирать, каким из этих двух законов руководствоваться при работе с телеком-компаниями.

"В 99 процентах случаев балансодержатели выбирают работать по закону об аренде (№157). В данном случае, у балансодержателей больше возможностей "выкрутить руки" операторам. Закон об аренде дает право балансодержателю устанавливать плату за доступ, как он пожелает. А закон о доступе (№1834) – прописывает принципы и методику формирования платы за доступ", - поясняют в компании "Киевстар".

Сроки строительства телекоммуникационных объектов также зависят от того, каким законом руководствуется арендодатель. Так, в случае, если оператор и балансодержатель инфраструктуры оформляют отношения по закону о доступе (№1834), сроки запуска мобильного оборудования максимально сокращаются. Живое подтверждение этому – связь 4G в столичном метро, которая была запущена в прошлом году всего за три месяца, и именно потому, что киевские власти решились руководствоваться этим законом. Если бы чиновники настояли на оформлении отношений по закону об аренде (№157), сроки запуска растянулись бы в разы.

Мяч на стороне депутатов

Решить правовую коллизию, позволяющую балансодержателям инфраструктуры выбирать закон, по которому действовать, можно было еще в 2019 году. Тогда в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым вносились изменения в закон о доступе к инфраструктуре. Как утверждают операторы и один из соавторов законопроекта – замглавы цифрового комитета Рады Александр Федиенко, этот документ был призван упростить жизнь телеком-операторам и сократить количество споров вокруг объектов инфраструктуры. Однако из-за мощного лобби балансодержателей депутаты голосование за этот законопроект провалили.

Вместе с тем, в 2020 году в парламенте были зарегистрированы другие два законопроекта.

Первый – законопроект №4118 – призван убрать правовую коллизию, которая не позволяет телеком-операторам работать по закону о доступе к инфраструктуре.

Второй - законопроект №3410 – призван решить те же задачи, но уже во взаимоотношениях между телеком-операторами и распорядителями коммунального и государственного имущества.

"Законопроект №4118 обязывает игроков телеком-рынка работать по прозрачным договорам, по которым плата за доступ формируется в соответствии с четкими методиками, утвержденными правительством. Такой подход не только сделает невозможным появление коррупционных рисков и предоставление преимуществ отдельным провайдерам, но и улучшит конкуренцию. Проект закона №3410 призван урегулировать размещение технических средств телекоммуникаций на объектах инфраструктуры, находящихся в государственной и коммунальной собственности. Оба законопроекта обеспечат справедливые и сбалансированные условия для развития сетевой и цифровой инфраструктуры в стране и способствуют реализации инициативы президента Украины "Государство в смартфоне"", - отмечают в Американской торговой палате и призывают украинских народных избранников поддержать указанные законопроекты.

С экспертами Американской торговой палаты согласны и другие профильные бизнес-ассоциации, в частности, Интернет ассоциация Украины и Телекоммуникационная палата Украины, профильный парламентский комитет и даже Министерство цифровой трансформации Украины.

"Минцифры призывает депутатов поддержать законопроект №4118 и решить проблемы, возникающие на рынке услуг доступа в интернет", - сообщалось на сайте ведомства.

Однако, несмотря на такую мощную поддержку и актуальность проблемы, процесс рассмотрения законопроектов традиционно затягивается. Законопроект №4118 был включен в повестку дня Рады еще в ноябре 2020 года, однако, к его рассмотрению депутаты не приступили до сих пор. Законопроекту №3410 повезло еще меньше – руководство парламента в феврале текущего года направило его в профильный комитет на доработку.

"Законопроект №4118, к сожалению, не выносится в зал Верховной Рады Украины. И когда он там может появиться - лично я не владею такой информацией", - сообщает один из соавторов, замглавы профильного парламентского комитета Федиенко.

В нынешних условиях, когда Украина на бумаге активно работает над построением "Государства в смартфоне", особенно важно разрушить лобби тех, кто десятилетиями зарабатывал на частной и коммунальной собственности, и поддержать законопроекты, которые будут способствовать активной интернетизации государства.

"Очень надеемся, что эти законопроекты будут рассмотрены и приняты, что значительно ускорит и облегчит дальнейшее развертывание сети… Перед операторами стоит амбициозная задача, зафиксированная условиями лицензии - обеспечить национальное покрытие 4G. Задача и оперативность ее выполнения стоит особенно остро, учитывая то, что в условиях пандемии доступ к скоростному интернету - это, по сути, доступ к обучению, работе, государственным услугам, телемедицинским услугам", - сообщили УНИАН в компании "Vodafone-Украина".

Операторы готовы выполнять возложенные на них задачи, но, при этом, главная их просьба – чтобы цена аренды формировалась прозрачно, базируясь на экономических расчетах, а не на капризах балансодержателей инфраструктуры, которые руководствуются философией: "у операторов есть деньги - пусть платят". За подобную философию заплатят простые граждане, поскольку деньги, которые есть у операторов – это деньги абонентов.

Надежда Бурбела

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