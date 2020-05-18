Киевстар обратился в комитеты Рады из-за возможных снижений доходов телеком рынка

Киевстар обратился в Бюджетный комитет Верховной Рады Украины, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство финансов Украины, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с информацией об осложнениях, которые могут возникнуть для инвестиций в 4G из-за неэффективных регуляторных механизмов

Как сообщает национальный телеком оператор, регулятор отрасли (НКРСИ) планирует снизить расчетную таксу за терминацию голосового трафика в сетях связи Украины с 12 копеек до 8 копеек за минуту. В перспективе нескольких ближайших лет это приведет к значительным потерям доходов телеком рынка, уменьшению налоговых выплат в госбюджет и сложностям для строительства 4G-сетей в сельской местности и на автодорогах. Обеспокоенность компании планами регулятора основывается на следующих выводах:

В ближайшие два года из-за запланированного снижения таксы за терминацию голосового трафика суммарные потери доходов мобильных операторов составят около 1,6 млрд грн. Сумма недополученного дохода равнозначна затратам на строительство дополнительных 2000 базовых станций 4G, которые могут обеспечить скоростным мобильным интернетом 15% населения Украины.

В результате снижения доходов от терминации трафика государственный бюджет Украины недополучит 32 млн грн налоговых платежей в перспективе четырех лет.

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Снижение расчетной таксы за терминацию трафика не приведет к удешевлению звонков на другие сети, поскольку все мобильные операторы предоставляют абонентам тарифные планы с пакетными предложениями, в которые включены нетарифицированные минуты звонков как внутри сети, так и на номера других мобильных операторов.

Ни одно из предыдущих снижений ставок интерконнекта, предпринятых регулятором, не привело к заметному увеличению использования голосовых минут, и завершалось лишь очередным уменьшением доходов телеком рынка.

В Украине плата за терминацию голосового трафика наименьшая среди стран Евросоюза, и одна из самых низких в странах бывшего СНГ.

В Киевстар считают, что в условиях осложнения экономической ситуации в стране, вызванной вспышкой пандемии, телеком рынок, как один из наибольших плательщиков налогов, нуждается в поддержке со стороны государства, а не в регуляторных ограничениях. Напомним, что интернетизация сел с помощью 4G - в фокусе внимания Президента Украины Владимира Зеленского. Чтобы реализовать этот проект в запланированные сроки, мобильным операторам необходимо инвестировать как минимум 10 млрд грн. Действия, которые оборачиваются сокращением доходов мобильных операторов, могут негативно отразиться на этом проекте.

Справка о компании

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности LTE (4G). Услугами оператора пользуется 26 млн абонентов.

Акционеры Киевстар – международная группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ, Нью-Йорк и Euronext, Амстердам. Киевстар более 20 лет работает в Украине, и является крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, а также одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.