Предполагается, что смартфон будет компактным и использовать среднебюджетный чипсет B14.

Компания Apple помимо основной линейки смартфонов iPhone 12 может представить и более бюджетное устройство - iPhone 12 mini. Смартфон будет отличаться компактными габаритами и более дешевым процессором B14.

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Об этом сообщает 4PDA, ссылаясь на инсайдера Mauri QHD. Утверждается, что Apple специально подготовила упрощённую модификацию чипа A14 Bionic, который будет позиционироваться как среднебюджетная платформа.

Именно этот чипсет может получить базовый iPhone 12 и iPhone 12 mini. По словам информатора, процессор B14 отличается от известных A14 Bionic, и от A13 Bionic.

Предполагается, что B14 не получит поддержку сетей 5G, а модель iPhone 12 mini будет позиционироваться как своего рода преемник iPhone SE 2020.

Cтоимость iPhone 12 mini, по мнению инсайдеров, не должна превысить $650.

Когда презентуют iPhone 12

15 сентября в штаб-квартире Apple в Купертино прошла ежегодная презентация новинок от Apple. Компания показала обновленные "умные" часы Apple Watch и новые модели планшетов iPad, но ожидаемого анонса iPhone 12 не произошло.

По многочисленным слухам, iPhone 12 должны показать на отдельной презентации в октябре. Хотя официального анонса ивента от Apple пока нет.

Как сообщает Appleinsider, презентация запланирована на 13 октября.

СМИ ранее сообщали, что компания покажет сразу четыре новых модели айфона: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и топовый iPhone 12 Pro Max.

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Автор: Дмитрий Захаров