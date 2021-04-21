В Украине хотят установить предельную среднюю скорость мобильного интернета

В Минцифры уверяют, что благодаря этой инициативе в Украине появится быстрый и качественный мобильный интернет.

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