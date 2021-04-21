В Украине хотят установить граничные показатели скорости и качества мобильной связи.
Новые требования к мобильным операторам уже прошли общественное обсуждение, сообщает пресс-служба Минцифры.
Как отметили в ведомстве, благодаря этой инициативе в Украине появится быстрый и качественный мобильный интернет:
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- увеличится скорость загрузки мобильной страницы (не минутами, а за несколько секунд);
- будет установлена предельная средняя скорость передачи данных, благодаря чему качественный мобильный интернет будет доступен в любой части города и села;
- мобильные операторы во всех населенных пунктах будут работать по единым требованиям к качеству предоставляемых услуг.
"Улучшение предусматривает проект приказа администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины… Сейчас требования к уровню качества услуг мобильной связи прошли общественное обсуждение. Предложения рассмотрены разработчиком, а проект приказа готовится для согласования Государственной регуляторной службой Украины", - добавили в Минцифры.
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