В Минцифры обещают украинцам быстрый и качественный мобильный интернет / фото УНИАН

В Украине хотят установить граничные показатели скорости и качества мобильной связи.

Новые требования к мобильным операторам уже прошли общественное обсуждение, сообщает пресс-служба Минцифры.

Как отметили в ведомстве, благодаря этой инициативе в Украине появится быстрый и качественный мобильный интернет:

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  • увеличится скорость загрузки мобильной страницы (не минутами, а за несколько секунд);
  • будет установлена предельная средняя скорость передачи данных, благодаря чему качественный мобильный интернет будет доступен в любой части города и села;
  • мобильные операторы во всех населенных пунктах будут работать по единым требованиям к качеству предоставляемых услуг.

"Улучшение предусматривает проект приказа администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины… Сейчас требования к уровню качества услуг мобильной связи прошли общественное обсуждение. Предложения рассмотрены разработчиком, а проект приказа готовится для согласования Государственной регуляторной службой Украины", - добавили в Минцифры.

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Автор: Александр Топчий