Китайская Huawei уведомила своих поставщиков о сокращении своих заказов на компоненты для смартфонов более чем на 60% в этом году.
Об этом сообщает Nikkei.
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Такое решение компании связано с продолжающимися санкциями США. Huawei уведомила поставщиков, что планирует заказать в этом году достаточно компонентов для 70−80 млн смартфонов.
Как пишет издание, поставщики говорят о возможном снижении поставок до почти 50 млн единиц.
Отмечается, что по сравнению с выпушенными в 2020-ом 189 млн смартфонов речь идет о сокращении выпуска устройств на 60%.
Huawei: история конфликта
- Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов официально признала китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности.
- Решение начало действовать от 30 июня 2020 года.
- В июле под давлением США британское правительство постановило извлечение оборудования Huawei из сети 5G к 2027 году.
- Все обвинения Huawei отвергает, а решение США о запрете вице-президент компании назвал "политически мотивированным и не связанным с оценкой рисков".
- Также шведские власти запретили местным операторам связи использовать оборудование от китайских поставщиков Huawei или ZTE для своих сетей 5G.
- Вашингтон подталкивает своих союзников к подобным жестким действиям в отношении китайских фирм.
- Телекоммуникационный гигант Huawei не выдержал санкций США, которые обвинили бренд в сотрудничестве с китайскими спецслужбами и слежке за пользователями, и решил продать подразделение Honor за 15,2 миллиарда долларов.
- 22 декабря власти США заявили о том, что выделят $1,9 млрд на финансирование программы по демонтажу телекоммуникационного сетевого оборудования Huawei, которое, по словам правительства США, представляет угрозу для национальной безопасности страны.
- 23 декабря 2020 года Министерство иностранных дел Украины решило демонтировать со зданий ведомства все оборудование китайской компании Huawei.
- 23 декабря 2020 года правительство США заявило о том, что может предоставить Украине финансовую помощь, чтобы покрыть разницу в цене между 5G-оборудованием китайской Huawei и другими поставщиками телекоммуникационных услуг.
- 18 января 2021 года администрация Трампа уведомила поставщиков Huawei, в том числе производителя микросхем Intel, об отзыве лицензий на поставки оборудования для китайской компании и намерена отклонить десятки других заявок.
- По состоянию на 28 января 2021 года санкции США почти в два раза обвалили продажи Huawei.
- 10 февраля 2021 года Huawei заявила о том, что хочет доказать в суде, что не угрожает нацбезопасности США.
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