Всего в течение квартала в Западной Европе было отгружено 28,8 млн устройств.

По итогам третьего квартала 2020 года рынок смартфонов в Западной Европе сократился на 6,5%.

Об этом сообщает ITC со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками IDC.

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Как пишет издание, в большей степени спад на рынке обусловлен пандемией COVID-19, затронувшей цепочки поставок, производство и сбыт.

Всего в течение квартала в Западной Европе было отгружено 28,8 млн устройств.

Региональный лидер - Samsung. Южнокорейскому производителю удалось сохранить первое место, несмотря на спад продаж: результат оказался на 6,9% хуже, чем в прошлом году —10,3 млн против 11 млн устройств.

На втором месте находится Apple, которая благодаря устойчивому спросу на Phone 11 и iPhone SE нарастила продажи на 1,1% — с 8,1 до 8,2 млн устройств.

Третье место занимает Xiaomi, которая вытеснила Huawei из тройки лидеров. Она нарастила продажи на 151,6% (с 1,5 млн до 3,7 млн смартфонов), что привело к увеличению ее доли с 4,8% до 12,8%.

Продажи смартфонов Huawei в Западной Европе обвалились почти на 60%.

Планы Huawei

В октябре 2020 года СМИ писали о том, что Huawei рассчитывает выручить от продажи Honor около 3,7 миллиарда долларов, а среди потенциальных покупателей назывались Xiaomi, TCL и Digital China Group.

15 октября 2020 года стало известно о том, что Huawei ведет переговоры о продаже бренда смартфонов Honor.

11 ноября 2020 года стало известно о том, что компания Huawei согласилась продать свой молодежный бренд Honor консорциуму Digital China.

Huawei: история конфликта

В 2018 году директора ЦРУ, ФБР, АНБ и других разведывательных органов США заявили, что не рекомендуют покупать технику китайских компаний Huawei и ZTE из-за риска шпионажа.

В мае 2019 года США внесли китайскую Huawei в черный список, ограничив деятельность компании на американском рынке и запретив американским госструктурам использовать оборудование Huawei.

В мае 2020 года глава Госдепартамента США Майк Помпео опубликовал заявление, в котором говорится, что в будущем будет еще больше ограничен экспорт американских товаров для компании Huawei.

1 июля 2020 года Федеральная комиссия связи США официально объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности.

13 июля 2020 года в Huawei заявили, что надеются на отсрочку до 2025 года в вопросе отстранения компании от развертывания 5G в Великобритании.

20 июля 2020 года Британия попросила Японию развернуть 5G без Huawei.

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Автор: УНИАН