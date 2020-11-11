После завершения сделки Digital China Group (главный дистрибьютор Honor), станет одним из двух крупнейших держателей акций Honor Terminal Co Ltd.

Компания Huawei согласилась продать свой молодежный бренд Honor консорциуму Digital China.

Об этом сообщает Reuters.

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Как пишет издание, на этот шаг китайского производителя вынудили санкции со стороны США.

Сделка с Digital China и правительством города Шэньчжэнь подразумевает продажу почти всех активов, включая сам бренд Honor, а также связанные с ним структуры, включая отдел исследований и разработок.

Сумма сделки в четыре раза превышает изначально называвшуюся и составляет внушительные 100 миллиардов юаней ($15,2 млрд).

После завершения сделки Digital China Group (главный дистрибьютор Honor), станет одним из двух крупнейших держателей акций Honor Terminal Co Ltd. Ее доля составит без малого 15%. Digital China погасит большую часть суммы за счет банковских кредитов. Также сообщается об участии в сделке еще как минимум трех инвестиционных фирм, поддерживаемых правительством финансового и технологического центра Шэньчжэня. Каждая из них получит от 10% до 15% акций.

Сообщается, что Honor планирует сохранить большую часть своей управленческой команды, более 7000 человек из штата и выйти на биржу в течение трех лет.

Huawei объявит о сделке до конца недели.

За трехмесячный период с июля по сентябрь модели Honor составили 26% в общем объеме продаж смартфонов Huawei (51,7 млн штук).

Хронология событий

В октябре 2020 года СМИ писали о том, что Huawei рассчитывает выручить от продажи Honor около 3,7 миллиарда долларов, а среди потенциальных покупателей назывались Xiaomi, TCL и Digital China Group.

15 октября 2020 года стало известно о том, что Huawei ведет переговоры о продаже бренда смартфонов Honor

Huawei: история конфликта

В 2018 году директора ЦРУ, ФБР, АНБ и других разведывательных органов США заявили, что не рекомендуют покупать технику китайских компаний Huawei и ZTE из-за риска шпионажа.

В мае 2019 года США внесли китайскую Huawei в черный список, ограничив деятельность компании на американском рынке и запретив американским госструктурам использовать оборудование Huawei.

В мае 2020 года глава Госдепартамента США Майк Помпео опубликовал заявление, в котором говорится, что в будущем будет еще больше ограничен экспорт американских товаров для компании Huawei.

1 июля 2020 года Федеральная комиссия связи США официально объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности.

13 июля 2020 года в Huawei заявили, что надеются на отсрочку до 2025 года в вопросе отстранения компании от развертывания 5G в Великобритании.

20 июля 2020 года Британия попросила Японию развернуть 5G без Huawei.

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Автор: УНИАН