Компания Huawei согласилась продать свой молодежный бренд Honor консорциуму Digital China.
Об этом сообщает Reuters.
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Как пишет издание, на этот шаг китайского производителя вынудили санкции со стороны США.
Сделка с Digital China и правительством города Шэньчжэнь подразумевает продажу почти всех активов, включая сам бренд Honor, а также связанные с ним структуры, включая отдел исследований и разработок.
Сумма сделки в четыре раза превышает изначально называвшуюся и составляет внушительные 100 миллиардов юаней ($15,2 млрд).
После завершения сделки Digital China Group (главный дистрибьютор Honor), станет одним из двух крупнейших держателей акций Honor Terminal Co Ltd. Ее доля составит без малого 15%. Digital China погасит большую часть суммы за счет банковских кредитов. Также сообщается об участии в сделке еще как минимум трех инвестиционных фирм, поддерживаемых правительством финансового и технологического центра Шэньчжэня. Каждая из них получит от 10% до 15% акций.
Сообщается, что Honor планирует сохранить большую часть своей управленческой команды, более 7000 человек из штата и выйти на биржу в течение трех лет.
Huawei объявит о сделке до конца недели.
За трехмесячный период с июля по сентябрь модели Honor составили 26% в общем объеме продаж смартфонов Huawei (51,7 млн штук).
Хронология событий
В октябре 2020 года СМИ писали о том, что Huawei рассчитывает выручить от продажи Honor около 3,7 миллиарда долларов, а среди потенциальных покупателей назывались Xiaomi, TCL и Digital China Group.
15 октября 2020 года стало известно о том, что Huawei ведет переговоры о продаже бренда смартфонов Honor
Huawei: история конфликта
- В 2018 году директора ЦРУ, ФБР, АНБ и других разведывательных органов США заявили, что не рекомендуют покупать технику китайских компаний Huawei и ZTE из-за риска шпионажа.
- В мае 2019 года США внесли китайскую Huawei в черный список, ограничив деятельность компании на американском рынке и запретив американским госструктурам использовать оборудование Huawei.
- В мае 2020 года глава Госдепартамента США Майк Помпео опубликовал заявление, в котором говорится, что в будущем будет еще больше ограничен экспорт американских товаров для компании Huawei.
- 1 июля 2020 года Федеральная комиссия связи США официально объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности.
- 13 июля 2020 года в Huawei заявили, что надеются на отсрочку до 2025 года в вопросе отстранения компании от развертывания 5G в Великобритании.
- 20 июля 2020 года Британия попросила Японию развернуть 5G без Huawei.
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