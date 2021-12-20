За столь скромный прайс покупатели получают 6,5-дюймовую IPS-панель, 8-ядерный процессор и батарею на 4700 мАч.

Компания Philips представила новый ультрабюджетный смартфон под названием PH1. Несмотря на статус "бюджетника", аппарат снабдили достаточно современной начинкой.

За столь скромный прайс покупатели получают 6,51-дюймовый HD+ экран с каплевидным вырезом под 5-МП фронталку. На задней крышке устройства разместилась 13-МП основная камера и 3-МП дополнительный сенсор.

Читайте такжеТоп-5 популярных смартфонов 2021 года, которые уже успели подешеветь"Сердцем" смартфона стал 8-ядерный чип Unisoc T310 с 4 ГБ оперативной памяти и 32, 64 и 128 ГБ накопителя. Устройство оснащено батареей ёмкостью 4700 мАч – производитель обещает более 40 часов автономности. Поддержка быстрой зарядки, впрочем, отсутствует.

Зато есть поддержка двух SIM-карт и 4G LTE, а также GPS, порт USB-C и 3, 5-мм разъем для наушников. В целом, это бюджетное устройство с Android 11 и всеми самыми необходимыми функциями.

Philips PH1 уже появился на прилавках магазинов в Китае по цене от 499 юаней, что примерно 2099 грн по курсу. О поступлении продукта в других странах, в том числе в Украине, будет сообщено дополнительно.

Ранее УНИАН писал, что Samsung представила один из самых дешёвых 5G-смартфонов на рынке. Новинка может похвастаться хорошим экраном с повышенной частотой обновления до 90 Гц вместо привычных 60, боковым сканером пальца и тройной основной камерой.

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Автор: Денис Пономаренко