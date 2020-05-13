Депутат от "Слуги народа" предложила заблокировать Telegram в Украине

По мнению нардепа Подгорной, Telegram необходимо запретить в Украине решением СНБО, так как он якобы несет угрозу для нацбезопасности страны.

Народный депутат от "Слуги народа" Виктория Подгорная предложила закрыть мессенджер Телеграм из-за распространения в нем сомнительной и преступной информации.

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Об этом сообщает Страна.ua.

Отмечается, что нардеп сообщила об этом на своей странице в Facebook. Позже пост был скрыт, но его скриншот опубликовала на своей странице телеведущая канала ZIK Наталья Влащенко.

"Друзья, есть вопрос. Как вы относитесь к идее закрытие Телеграмму - учитывая его бэкграунд так сказать? Почему ОК (соцсеть "Одноклассники" - Ред.), ВКонтакте закрыты, а Телеграм цветет и распространяется, хотя часто используется сомнительных, а иногда и в преступных целях?", - написала Подгорная.

Ниже она прикрепила ссылку на статью, размещенную на сайте швейцарского правительства, в которой говорится о том, что свобода в интернете угрожает демократии европейских государств.

В комментариях ее поддержала экс-нардеп восьмого созыва Рады от партии "Самопомич" Анна Гопко. По ее мнению, Telegram необходимо запретить в Украине решением СНБО, так как он якобы несет угрозу для нацбезопасности страны.

"Закрыть и не нянчиться! Это требование нацбезопасности. И вместе с ним еще и кремлевские каналы. Решением СНБО. И не слушать "гидбридных" западных аля аналитических центров, которые будут рассказывать о цензуре, ограничении свободы слова. Разъедание мозгов кремлевскими нарративами надо останавливать. Кремлевские пропагандистские ресурсы по некоторым показателям хуже танков, которые убивают людей", - отметила Гопко.

Как сообщал УНИАН, вчера Служба безопасности Украины начала расследование по поводу слива персональных данных миллионов украинцев через Telegram-бот.