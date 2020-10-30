Это позволит существенно уменьшить очереди в отделениях, что особенно актуально в связи с пандемией COVID-19.

С 1 ноября 250 наиболее загруженных отделений национального оператора почтовой связи "Укрпошта" будут работать без выходных.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

"Укрпошта" продолжает удивлять своими современными подходами к работе и обслуживанию клиентов. По решению ее руководства с 1 ноября компания начинает работать без выходных в 250 самых загруженных отделениях. Все для безопасности и комфорта клиентов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это позволит существенно уменьшить очереди в отделениях, что особенно актуально в связи с пандемией COVID-19.

Что этому предшествовало

В конце сентября "Укрпошта" получила финальную партию из 100 автомобилей для своих передвижных отделений из 500 запланированных на 2020 год.

Кабинет министров планирует привлечь кредит Европейского банка реконструкции и развития в размере 63 миллионов евро для реализации проектов по развитию логистической сети и сельских отделений "Укрпошты".

Компания в январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила общий доход на 16% - до 6,5 миллиарда гривень.

Справка УНИАН

"Укрпошта" - национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть в Украине - более 11 тысяч отделений.

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Автор: Павел Степанец