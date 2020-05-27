Более 2600 компаний перевели бизнес в онлайн благодаря сервисам от Киевстар

Мобильный оператор проанализировал количество подключений инструментов для удаленной работы бизнеса за 2 месяца карантина.

В условиях карантина Киевстар предложил бизнес-клиентам подключать самые востребованные сервисы для удаленной работы сотрудников на акционных условиях – без начисления абонплаты. Этой возможностью воспользовались 560 компаний крупного бизнеса и более 2050 компаний среднего и малого бизнеса.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1330% выросло количество подключений сервисов для организации дистанционных рабочих мест сотрудников, в частности – сервисов Microsoft Office 365 и StarTeams.

На 217% стало больше подключений Виртуальной мобильной АТС, которая позволяет сохранить коммуникации с клиентами и настроить удаленную работу отделов продаж, сервисных подразделений и контакт-центров.

На 489% увеличился объем подключений системы электронного документооборота Star.Docs, которая дает возможность подписывать документы онлайн, в том числе прямо с мобильного телефона с помощью сервиса Mobile ID.

Наибольший интерес к работе в онлайн проявили компании оптовой и розничной торговли, логистические, легкой и обрабатывающей промышленности, строительной сферы, сельско-хозяйственного и финансового секторов, учреждений здравоохранения, поставщики природных ресурсов, а также компании, предоставляющие услуги для бизнеса и населения.

«Киевстар отслеживает запросы бизнеса и предлагает целый ряд актуальных решений на основе интернета, облачных технологий, Big Data, – прокомментировал Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – Карантин подтвердил их востребованность и доказал, что будущее бизнеса – за цифровизацией бизнес-процессов. Она дает компаниям необходимую гибкость, свободу управления, независимость от физических офисов, а также экономию времени и ресурсов за счет автоматизации».

Подключить сервисы для удаленной работы без начисления абонплаты можно до 31 мая 2020 года. Это предложение стало частью социальных инициатив Киевстар в поддержку своих абонентов и бизнес-клиентов во время карантина. Общая сумма инвестиций компании на их реализацию, а также на благотворительную помощь, направленную на борьбу с COVID-19 в Украине, составила более 60 млн грн. Обо всех инициативах Киевстар в этом направлении можно узнать здесь.

Получить больше информации о возможностях для удаленной работы крупного, среднего или малого бизнеса, условиях подключения сервисов по программе «Офис там, где вы», а также заказать индивидуальную консультацию или услугу можно на официальном сайте Киевстар.

Напоминаем, что для всех новых корпоративных клиентов Киевстар действует акция «Бизнес-старт», которая предусматривает выгодные условия пользования бизнес-тарифами компании: -50% на абонплату в выбранном тарифном плане в течение полугода с момента подключения.

Справка. Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются более 26 млн абонентов.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, и признан как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.

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