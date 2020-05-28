Более 13 миллионов абонентов Киевстар пользуются 4G смартфонами

По итогам первого квартала 2020 года количество абонентов Киевстар с 4G-смартфонами увеличилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Если в прошлом году их было всего 9,1 млн, то сейчас уже более 13 млн. Всего же смартфонов в сети оператора за год стало больше на 13% – свыше 16,2 млн.

За прошлый год расположения брендов в рейтинге 4G-смартфонов не изменилось. Но абоненты Киевстар начали чуть больше пользоваться смартфонами от Xiaomi и Samsung, и наоборот – меньше смартфонами Meizu. Сейчас распределение между основными брендами в процентном соотношении выглядит так:

Xiaomi - 32% всех 4G-смартфонов в сети Киевстар; Samsung - 24%; Apple - 14%; Huawei - 12%; Meizu - 5%.

Рост количества абонентов с 4G-смартфонами связан с активным расширением покрытия скоростного мобильного интернета. 4G от Киевстар уже работает в более 11 тысячах городов и сел Украины, где живет 79% населения страны. Поэтому они обновляют свои девайсы. Тем более, большинство смартфонов, представленных на украинском рынке, – уже поддерживают 4G/LTE. Также интересно, что смартфонов с поддержкой 5G в сети Киевстар в конце первого квартала было лишь чуть более 1000 единиц. Самой популярной моделью стал Galaxy S20 Ultra 5G.

Абоненты Киевстар могут узнать поддерживает ли их смартфон и SIM-карта связь четвертого поколения с помощью USSD-кодов *245*5# - для проверки смартфона; *245*4# - для проверки SIM-карты. Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G абоненты могут самостоятельно: купив новый стартовый пакет или заказав его на сайте shop.kyivstar.ua.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций по количеству абонентов, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе связи 3G и 4G для 26 млн абонентов. Акционер Киевстар – международная Группа VEON Ltd, имеющая офис в Нидерландах. Акции Группы размещаются на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 20 лет работает в Украине и является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет на телеком-рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

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