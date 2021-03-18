Ожидается, что внешне новые iPad Pro не будут отличаться от нынешних моделей iPad Pro 11 и 12.9 4-поколения, вышедших в марте 2020 года, но получат новый процессор, сопоставимый по возможностям с M1, использующимся в новейших MacBook Air.

Apple готовит несколько новых моделей планшетов iPad, в том числе iPad Pro, которые ожидаются уже в апреле, новый iPad mini с увеличенным экраном и обновленный базовый iPad.

Об этом сообщает ITC.ua.

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Ожидается, что внешне новые iPad Pro не будут отличаться от нынешних моделей iPad Pro 11 и 12.9 4-поколения, вышедших в марте 2020 года, но получат новый процессор, сопоставимый по возможностям с M1, использующимся в новейших MacBook Air. Обе модели также могут получить улучшенные камеры.

12,9-дюймовый iPad Pro может получить экран Mini LED — сейчас панели такого типа используются в новейших телевизорах. Это эволюционное развитие уже хорошо знакомой технологии LED — за счет большего числа светодиодов меньшего размера обеспечивается более высокая контрастность по сравнению с нынешними моделями телевизоров, ограниченных парой сотней зон затемнения.

По данным инсайдеров, 23 марта Apple проведет традиционную весеннюю презентацию. В числе вероятных анонсов — новые iPad Pro и умные GPS-маячки AirTag, которые ждали еще в 2020-м году.

Новинки от Apple

6 января 2021 года стало известно о том, что Apple работает над менее дорогой версией полноразмерных наушников AirPods Max. Сообщалось, что наушники будут стоить 349 долларов. Вместо алюминия и нержавеющей стали в производстве планировали использовать пластик, за счет чего наушники будут легче.

17 февраля 2021 года появилась информация о том, что Apple планирует использовать стекло при производстве новых AirPods.

В середине марта 2021 года Apple должен был представить новые планшеты и Bluetooth-маячки AirTag.

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Автор: Елена Коваленко