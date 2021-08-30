Проблеме подвержены экземпляры iPhone 12 и iPhone 12 Pro, выпущенные в период с октября 2020 года по апрель 2021 года.

Apple признала производственный брак в некоторых смартфонах iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

Об этом сообщает ITC.ua.

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Как сообщает издание, речь идет о проблемах с динамиками.

Apple признала, что у iPhone 12 и iPhone 12 Pro могут возникать проблемы со звуком.

Указанной проблеме подвержены экземпляры iPhone 12 и iPhone 12 Pro, выпущенные в период с октября 2020 года по апрель 2021 года.

Apple объявила о запуске программы по бесплатному гарантийному обслуживанию для владельцев iPhone 12 и iPhone 12 Pro с проблемными динамиками.

Срок действия программы — два года с момента покупки устройства.

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Автор: Елена Коваленко