Apple признала производственный брак в некоторых смартфонах iPhone 12 и iPhone 12 Pro.
Об этом сообщает ITC.ua.
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Как сообщает издание, речь идет о проблемах с динамиками.
Apple признала, что у iPhone 12 и iPhone 12 Pro могут возникать проблемы со звуком.
Указанной проблеме подвержены экземпляры iPhone 12 и iPhone 12 Pro, выпущенные в период с октября 2020 года по апрель 2021 года.
Apple объявила о запуске программы по бесплатному гарантийному обслуживанию для владельцев iPhone 12 и iPhone 12 Pro с проблемными динамиками.
Срок действия программы — два года с момента покупки устройства.