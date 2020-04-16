Киевстар выделил 60 миллионов гривень на борьбу с COVID-19

В связи с внедрением карантина в Украине, Киевстар выделил благотворительную помощь на закупку медицинского оборудования, а также реализовал десяток инициатив, направленных на поддержку своих абонентов и бизнес-клиентов.

«Киевстар выделяет 30 миллионов гривен благотворительной помощи на закупку необходимого оборудования и средств защиты для врачей, – комментирует президент Киевстар Александр Комаров. – Также мы стараемся поддержать всех, кто сейчас нуждается в помощи: 50 тысячам медиков насчитали бонусы на мобильные счета, предоставляем бесплатные консультации от врачей в приложении «Доктор онлайн», начислили бонусы абонентам в роуминге, помогаем бизнес-клиентам внедрить систему удаленного офиса и предоставляем им льготные условия, а также многое другое. В финансовом эквиваленте такие инвестиции составляют еще 30 миллионов гривен».

В перечень инициатив, которые уже реализовала компания Киевстар, вошли:

Совместно с БФ «Твоя опора» компания закупит 10 аппаратов искусственной вентиляции легких и 20 мониторов, отслеживающих состояние тяжелобольных пациентов. Остальная благотворительная помощь будет направлена на расходные материалы, которые обеспечат работу оборудования в течение года, и средства индивидуальной защиты для украинских медиков.

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C 25 марта всем медикам-абонентам компании, номера которых внесены в реестр медицинских работников, оператор начисляет по 150 бонусов (1 бонус – эквивалент 1 грн). За две недели со старта акции бонус был начислен более чем 50 тысячам врачей и медсестер.

Для абонентов, находящихся за рубежом, доступны бесплатные звонки на номера информационной горячей линии МИД Украины. Также в период с 16 по 18 марта абонентам предоплаченной формы обслуживания, которые находились в роуминге, было начислено по 60 грн для услуг связи, а контрактным абонентам - по 10 бесплатных минут.

На период карантина Киевстар вместе с партнером cделал консультации врачей в приложении «Doctor Online» бесплатными для абонентов всех телеком операторов. Пользователи, независимо от места нахождения, смогут бесплатно проконсультироваться 24/7 с более 60 квалифицированными врачами и получить рекомендации по лечению, используя чат, видео или аудио-вызов.

Киевстар отменил абонплату на решения для удаленного офиса. По условиям специального предложения бизнес-клиенты могут подключить без внесения абонплаты наиболее востребованные сервисы, позволяющие вести деловую активность на должном уровне.

Для всех абонентов доступны бесплатные звонки с территории Украины на номера горячих линий МОЗ Украины, Центра общественного здоровья, правительственного контакт-центра, по которым можно узнать информацию о мерах по профилактике коронавируса. Абоненты мобильной связи могут пользоваться информационно-справочными сайтами правительственных и медицинских учреждений без списания мегабайт. Это информационные сайты Всемирной организации здравоохранения, Министерств охраны здоровья и иностранных дел Украины, сайт covid19 горячей линии Кабинета Министров Украины и др.

По запросу МОЗ Украины Киевстар делает регулярные информационные SMS-рассылки для абонентов по мерам защиты от COVID-19 и пребывания на карантине.

Контрактные и бизнес-клиенты Киевстар могут отсрочить оплату за услуги, использованные в марте или апреле 2020 года.

Компания поддерживает национальный проект «Всеукраинская школа онлайн» - платформа Киевстар ТВ предоставляет доступ к телеканалам, которые будут транслировать обучающие уроки для школьников, всем пользователям.

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Таким образом общая сумма социальных инвестиций Киевстар, учитывая благотворительную помощь и реализацию ряда проектов, составляет около 60 миллионов гривен.

Подробнее об инициативах Киевстар можно узнать по ссылке: kyivstar.ua/uk/covid2019

Справка. Киевстар - крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе связи 3G и 4G для около 26,2 млн абонентов. Акционеры Киевстар - международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы размещаются на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 20 лет работает в Украине и является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.