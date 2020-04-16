IT-отрасль замедлит свой рост в ряде европейских стран - исследование

Согласно исследованию, компании прибегнут к сокращению зарплат и персонала.

Рост IT-отрасли в странах Центральной и Восточной Европы замедлится в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

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Об этом сказано в исследовании международного инвестиционного фонда AVentures Capital.

В фонде подчеркнули, что уже в марте этого года многие IT-компании региона заявили о сокращении количества клиентов и сделок.

Согласно исследованию, в этом году компании должны будут прибегнуть к сокращению зарплат и персонала. В первую очередь, увольнения коснутся специалистов по маркетингу, найму сотрудников и продажам.

Эксперты фонда прогнозируют замедление в сфере разработок в связи с тем, что крупные компании не будут расширять бизнес в условиях кризиса, а также прибегнут к заморозке существующих проектов.

Также, по прогнозу AVentures Capital, ожидается сокращение сделок по слияниям и поглощениям.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию аналитической компании International Data Corporation, мировые расходы конечных потребителей на IT-инфраструктуру (серверы и корпоративные системы хранения данных) в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 сократятся на 3,4% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом – до 88,6 миллиарда долларов с 91,7 миллиарда долларов в 2019 году.

По прогнозу главы Совета директоров украинской IT-компании SoftServe Ярослава Любинца, экономический кризис, возникший из-за эпидемии коронавируса в мире, может стать возможностью для украинской IT-отрасли, которая остается эффективной с точки зрения затрат для иностранных инвесторов.

Справка УНИАН. AVentures Capital - международный инвестиционный фонд, вкладывающий деньги в IT-стартапы, а также предоставляющий им консультации.